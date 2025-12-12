Córdoba presenta la 21ª edición del Paseo de la Ilusión para sus mayores por Navidad

Con la llegada de la Navidad, Córdoba se prepara un año más para el Paseo de la Ilusión, una tradición que permite a las personas mayores disfrutar de las luces y el ambiente festivo de la ciudad gracias al apoyo de los taxistas cordobeses. La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha presentado hoy la 21ª edición junto a José Antonio Coca, presidente de la Federación de Taxistas de Córdoba, en la sala de prensa del Ayuntamiento.

Un momento de alegría a los mayores

El Paseo de la Ilusión se celebrará el 16 de diciembre a las 21.00 horas, con salida desde la explanada de la Diputación Provincial. Más de 100 taxis participarán en un recorrido por el centro de la ciudad, destinado a entre 300 y 400 personas mayores, especialmente aquellas con movilidad reducida o residentes en centros y usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

Contador ha destacado la importancia de esta iniciativa, que permite ofrecer un momento de alegría y compañía a los mayores, y ha agradecido la colaboración de los taxistas, la Policía Local y la Diputación, que facilitan que el recorrido transcurra con normalidad.

"Una cita ineludible" también para los taxistas

Por su parte, José Antonio Coca ha subrayado que esta actividad no solo es gratificante para quienes participan, sino también para los propios taxistas, que cada año se vuelcan en la organización y disfrutan de la experiencia. Según ha explicado, muchos de los taxistas participan desde hace varios años y consideran el Paseo de la Ilusión "una cita ineludible" en su calendario navideño. Además, ha detallado que los taxis se engalanan con luces y decoraciones, y que algunos incluso ambientan el recorrido con villancicos para hacer la experiencia aún más especial para los mayores.

El Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a saludar y acompañar a los taxis durante su recorrido, contribuyendo así a que los mayores se sientan protagonistas de la Navidad en Córdoba.