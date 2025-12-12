Este es el premio de la Lotería de Navidad que “no tocará” en Córdoba este año

El próximo 22 de diciembre, cuando los bombos dorados empiecen a girar en el Teatro Real de Madrid, y los niños de San Ildefonso empiecen a cantar los números de la suerte a la búsqueda del Gordo de 400.000 euros al décimo, muchos cordobeses permanecerán atentos a los medios de comunicación y a las redes sociales a la espera de que alguno de los décimos o participaciones que atesoran en su cartera, o en un sobre guardado en casa, tenga la cifra mágica que otorga el premio.

Este año, sin embargo, entre esos números faltará una de las participaciones históricas en la capital. Esa que desde hace décadas, 33 años concretamente, es uno de los números más buscados en la Lotería de Navidad en Córdoba: las participaciones de supermercados Deza.

Y es que desde que en 1992 repartieran íntegramente el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad con ese mágico 42890, son muchos los cordobeses que se abonaron a comprar una participación en la cadena de supermercados. El furor llegó hasta el punto de que las participaciones se agotaban en cuestión de horas una vez puestas a la venta. Una situación que ha llevado a los responsables de Deza a tomas una dura decisión.

Portada de Diario CÓRDOBA de la Lotería de Navidad de 1992. / CÓRDOBA

Sin Lotería este 2025

A principios de noviembre, coincidiendo con el inicio de la venta en años anteriores, la cadena de supermercados, una de las más populares en la capital, anunciaba una decisión trascendental: este 2025 no darían el premio de la Lotería de Navidad, puesto que no pondrían a la venta participaciones.

El motivo por el que Deza deja de vender Lotería de Navidad es que la mayoría de la clientela "se quedaba sin posibilidad de adquirirla". La buena relación con los clientes es uno de los ejes de su filosofía y, por tanto, con esta decisión intenta evitar que existan "desigualdad" entre ellos y "decepciones", así como el "estrés" y la "incomodidad" al personal y otras "molestias".

Deza explica que no quiere "generar expectativas" en una fechas de alegría y unión para luego no satisfacerlas. Eran "muchos más los clientes que la querían y se quedaban sin ella que los que la conseguían", aseguran. Antes de tomar esta decisión, la empresa ha barajado otras opciones que no le han convencido. Una de ellas era multiplicar las participaciones bajando el importe de los premios.

1992, un año para el recuerdo en Córdoba

Con esta decisión, Deza no podrá repetir una de las imágenes icónicas de la Lotería de Navidad en Córdoba. Fue en 1992, el considerado como el gran año del cambio de España, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo 92 de Sevilla o la inauguración del AVE, entre otros eventos destacados, y la fecha que marcó el hito en la historia del sorteo de Navidad en la capital.

Cordobeses celebran un segundo premio en 1992. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Hace 33 años no cayó un primer premio, pero un segundo "aterrizó" en la capital cordobesa, concretamente en los supermercados Deza, dejando en la ciudad más de 15.120 millones de las antiguas pesetas, lo que equivale a más de 90 millones de euros.

Esta cantidad además fue muy repartida entre clientes y trabajadores de los supermercados, tocando sobre todo en los barrios del Sector Sur y La Viñuela, donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).