Córdoba alcanza 75 mercadillos y 3.247 puestos en el nuevo mapa del comercio ambulante de Andalucía

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha actualizado el mapa del comercio ambulante en Andalucía, que suma 837 mercadillos y 31.480 puestos repartidos por toda la comunidad. En el caso de Córdoba, el informe correspondiente al año 2024 refleja "el fuerte arraigo del comercio ambulante en la provincia", al registrar 75 mercadillos y 3.247 puestos, con una cobertura del 97,4% de los municipios, lo que supone que prácticamente todas las localidades cordobesas cuentan con un mercadillo semanal.

Además, Córdoba mantiene seis mercadillos de gran tamaño -con más de 100 puestos-, localizados en municipios como Lucena, Baena, Cabra, La Carlota y dos espacios en la capital.

Como principal novedad, la edición 2024 incorpora encuestas específicas dirigidas tanto a comerciantes como a personas usuarias, lo que permite profundizar en los hábitos de compra, el grado de satisfacción con la oferta y las necesidades reales del sector.

Los resultados muestran que la clientela -mayoritariamente femenina y diversa en edad- valora especialmente los precios competitivos, la cercanía y el trato profesional, aunque también demanda mayor variedad en determinados productos, especialmente en el ámbito textil.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante la visita junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, del Mercadillo de Las Setas. / Guillermo Morales

Noreña-Las Setas, un referente

El mercadillo de Noreña-Las Setas, escenario de la presentación, cuenta con 168 puestos lo que lo convierte en el segundo mercadillo más grande de Córdoba, solo por detrás del Arenal. Con citas semanales, cada martes y viernes, ha ampliado su oferta con sesiones nocturnas desde el pasado verano, con una notable acogida por parte de la ciudadanía.

La consejera ha señalado que este mercado “resume a la perfección la identidad del comercio ambulante:cercanía, diversidad de productos y la profesionalidad de quienes trabajan aquí cada semana”.

A nivel andaluz

La publicación, elaborada por la Consejería de Empleo, ha sido presentada este viernes por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido; la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez; y el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (COMACOR), Antonio Torcuato.

Los datos situan a Andalucía como referente nacional en el seguimiento y análisis de datos del sector, con registros desde el año 2003. Entre sus principales conclusiones, el informe confirma la fuerte implantación territorialdel comercio ambulante, con presencia en casi el 86% de los municipios andaluces. Aunque seregistra un descenso en el número de puestos respecto a 2019, principalmente como consecuencia del impacto de la pandemia, el estudio constata que la actividad sigue siendo un pilar del comercio de proximidad y un elemento clave de cohesión social, especialmente en los municipios medianos y pequeños.

El análisis provincial detalla que Málaga y Sevilla concentran el mayor número de puestos, mientras Granada es la provincia con más mercadillos activos.

Además, el estudio recuerda que el volumen de negocio ambulante en Andalucía alcanzó los 248,2 millones de euros en 2022, último ejercicio disponible analizadopor el Instituto nacional de Estadística (INE).