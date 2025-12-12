Córdoba acoge las Primeras Jornadas Interdisciplinares de Rehabilitación Ortopédica Infantil

Córdoba acogió recientemente las Primeras Jornadas Provinciales Interdisciplinares de Rehabilitación Ortopédica Infantil, un evento que reunió a destacados referentes y profesionales de la rehabilitación pediátrica andaluza. La iniciativa fue impulsada conjuntamente por Sanicor Córdoba, SAMFYRE y SAMFYRE Academia.

El encuentro estuvo dirigido a especialistas y médicos residentes en medicina física y rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con experiencia en rehabilitación infantil. La convocatoria reunió a profesionales de hospitales de referencia de Andalucía, según expuso Sanicor en una nota de prensa.

Una de las ponencias. / CÓRDOBA

Innovación

Las jornadas incluyeron cuatro mesas redondas con un total de quince ponencias, además de una mesa coloquio y un taller práctico de ortopedia, donde los asistentes pudieron interactuar con dispositivos, materiales y métodos aplicados al tratamiento ortopédico infantil. Un bloque temático se dedicó al estudio exhaustivo de las enfermedades neuromusculares de origen pediátrico. La importancia de esta mesa radicó en la complejidad y los desafíos que presenta su gestión clínica, cubriendo desde el panorama clínico, el pronóstico funcional y la planificación de la rehabilitación, hasta el tratamiento ortopédico específico en Neuropediatría y la utilización de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).

El segundo gran bloque de la jornada se centró en la tecnología, la biomecánica y la funcionalidad. Se destacó el gran avance tecnológico de los productos ortopédicos y su aplicación práctica, subrayando que la elección del dispositivo adecuado es un proceso complicado que implica un enfoque multifactorial.

Otra de las conferencias. / CÓRDOBA

Evaluación biomecánica y prescripción de órtesis

Por su parte, en los talleres teórico-prácticos los profesionales pudieron asistir a sesiones de evaluación biomecánica y prescripción de órtesis, vitales para asegurar que el dispositivo maximice la funcionalidad. También se abordaron las adaptaciones funcionales en la sedestación, bipedestación y marcha asistida. Además, se presentaron las tecnologías avanzadas en rehabilitación ilustradas con casos clínicos reales.

El encuentro concluyó con un panel interdisciplinario sobre la planificación integral, un espacio de debate en el que los profesionales aportaron su punto de vista desde su especialidad. Los organizadores han expresado su deseo de consolidar este encuentro como cita de referencia para profesionales en rehabilitación infantil