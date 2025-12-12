Los caseteros de la Feria de Córdoba celebran los toldos, pero piden más información y otras mejoras pendientes

El Consejo del Movimiento Ciudadano y las asociaciones de caseteros vinculadas a la Feria de Córdoba reciben con satisfacción el anuncio de instalar toldos en las calles principales del recinto de El Arenal para mitigar el calor, pero esperan recibir más detalles de cómo se hará la actuación y, sobre todo, si dará tiempo a que esté para esta próxima Feria de Mayo 2026.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha asegurado que lo consideran una rectificación total respecto a lo que el Ayuntamiento había defendido hasta ahora, cuando se afirmaba que la solución de los toldos era técnica o económicamente inviable. Aunque celebra la medida, muestra escepticismo sobre los plazos, ya que ve complicado que pueda estar listo para la Feria de 2026 debido a la duración habitual de los procesos de contratación.

El presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, Javier González, lo califica como "una magnífica noticia" y una actuación que era "muy demandada" dado que los toldos son complementarios al arbolado, que tiene el problema de que necesita años para dar sombra, y van a permitir "que los que vayamos estemos más cómodos". Aun así, pide saber cómo será el sistema y con qué estructura se va a instalar, así como saber cómo están el resto de actuaciones para mejorar el recinto.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Desde la Asociación de Casetas Populares su presidente, Alfonso Rosero, ha asegurado que "todo lo que sea mejora en el recinto será bienvenido", pero, también, "estamos pendientes de otras reformas que se tendrían que dar antes de que se acabe el mandato, como la pavimentación, de la que no sabemos nada" y exige saber si se van a cumplir los plazos previstos para tener aceras nuevas en 2027: "Se tendría que estar haciendo ya las gestiones administrativas, porque si no nos veremos como todos los años", agrega.

Rosero no cree que los toldos vayan a atraer más gente a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, pero sí espera que la gente que esté en el recinto "sufra menos", por lo que "lo consideramos como acertado".

Así, todos los colectivos coinciden en que hay retrasos en varias mejoras comprometidas para el ferial: plantación de árboles, pavimentación y acerados, prometidos para 2027, y aprobación de la nueva ordenanza de Feria, cuyas alegaciones siguen sin responder. De Gracia critica que se siga funcionando con unas bases "obsoletas" que no se ajustan al modelo real y actual de Feria. Para el presidente del Movimiento Ciudadano, el Ayuntamiento "es incapaz de controlar el tipo de casetas, y aceptan cualquier tipo por miedo a no cubrir el recinto".

Asimismo, piden una reunión con el Ayuntamiento para conocer detalles del proyecto de sombra, el calendario del resto de actuaciones y el estado de las mejoras pendientes.