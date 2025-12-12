La asociación vecinal de Valdeolleros recibe el Premio de Derechos Humanos de la APDHA por su medio siglo de trabajo

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha concedido el Premio de Derechos Humanos 2025 a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros, un reconocimiento con el que pone en valor casi 50 años de trayectoria dedicados a la defensa de los derechos, la participación vecinal y la justicia social en la ciudad de Córdoba, como ha informado el colectivo en una nota de prensa.

La entrega del galardón tuvo lugar el miércoles 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, durante la tradicional Copa de Navidad celebrada en la sede de la asociación, en el barrio de Valdeolleros. El acto estuvo marcado por un tono emotivo y reivindicativo, en el que se destacó la memoria histórica y el papel activo de la entidad en las principales conquistas sociales del barrio y de la ciudad.

Durante su intervención, el presidente de la asociación, Francisco Gea, subrayó que el premio supone “una alegría enorme” y destacó especialmente el valor de que el reconocimiento proceda de “un colectivo con tanta incidencia política, compromiso y trayectoria”, lo que, a su juicio, confirma que el trabajo vecinal “se está realizando en la dirección correcta: desde abajo, con firmeza y poniendo siempre a las personas y a las necesidades del barrio como prioridad”.

Un barrio con "solera y lucha vecinal"

Por su parte, Olga Soria, miembro de la Asociación Vecinal San Acisclo Valdeolleros, señaló que recibir este galardón es “un verdadero privilegio”, ya que visibiliza el esfuerzo de muchas personas y colectivos que trabajan de forma altruista por una ciudad más justa. En este sentido, quiso compartir el reconocimiento con entidades y movimientos sociales del entorno, como el Centro de la Mujer, la parroquia, la JOC, Stop Desahucios 15M Córdoba, el Consejo de Distrito o los Yayoflautas, que, según afirmó, “hacen que Valdeolleros sea un barrio con solera y lucha vecinal”.

En el comunicado de concesión del premio, la APDHA destacó que la asociación vecinal se ha caracterizado por fomentar una ciudadanía activa y una participación democrática de base, impulsando reivindicaciones históricas que han transformado el barrio. Entre los logros colectivos alcanzados a lo largo de estas décadas figuran la creación del Parque de la Asomadilla, el centro de salud, el polideportivo Sala de Barrio, el centro de mayores, el centro cívico Norte o la construcción del instituto Ángel de Saavedra, entre otros equipamientos clave.

La vivienda, en el foco de la lucha vecinal

En los últimos años, la actividad de la asociación se ha centrado especialmente en la defensa del derecho a una vivienda digna, la lucha contra los desahucios, la reivindicación de alquileres asequibles, la mejora de los servicios públicos y la creación de infraestructuras y refugios climáticos para el barrio.

Desde la Asociación Vecinal San Acisclo Valdeolleros han reiterado que este premio supone un estímulo para continuar trabajando desde lo local por un barrio “más habitable y con derechos efectivos para todas las personas”, rechazando las dinámicas especulativas y las políticas que priorizan el beneficio económico frente al bienestar colectivo.