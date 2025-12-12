Alejandro Ruiz-Huerta, premio Memoria Viva de la Universidad de Córdoba

La Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras, su acto más importante y simbólico del año: la entrega del premio Memoria Viva que, en su cuarta edición, ha recaído en Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, al que los integrantes de la cátedra han definido como «un buen profesor y mejor persona, compañero leal y comprometido, último superviviente de la matanza de los abogados de Atocha, que ha dedicado toda su vida a reivindicar la necesidad de abrazar la memoria y la compasión».