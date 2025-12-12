Reconocimiento
Alejandro Ruiz-Huerta, premio Memoria Viva de la Universidad de Córdoba
Los integrantes de la Cátedra de Memoria Democrática han definido como «un buen profesor y mejor persona, compañero leal y comprometido"
La Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras, su acto más importante y simbólico del año: la entrega del premio Memoria Viva que, en su cuarta edición, ha recaído en Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, al que los integrantes de la cátedra han definido como «un buen profesor y mejor persona, compañero leal y comprometido, último superviviente de la matanza de los abogados de Atocha, que ha dedicado toda su vida a reivindicar la necesidad de abrazar la memoria y la compasión».
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba