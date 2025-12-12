El aeropuerto de Córdoba cierra el mejor mes de noviembre de su historia

El aeropuerto de Córdoba ha cerrado el mejor mes de noviembre de su historia, según los datos publicados este viernes por Aena y recogidos por Europa Press. La infraestructura cordobesa figura entre los 22 aeropuertos de la red española que alcanzaron cifras récord de pasajeros durante ese mes, en un contexto de crecimiento generalizado del tráfico aéreo en el país.

De enero a noviembre, los aeropuertos de Aena en España han registrado 299,1 millones de pasajeros, un 4% más que en el mismo periodo de 2024, y han gestionado 2,5 millones de movimientos de aeronaves (+4,3%). En noviembre, el conjunto de la red española cerró con 22,5 millones de pasajeros, un incremento del 4,6% interanual.

Aena destacó que este noviembre ha sido el mejor del histórico en infraestructuras clave como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Valencia, Palma, Tenerife Norte, Alicante, así como Córdoba, entre otros. Este hito refuerza el papel del aeropuerto cordobés en un año marcado por la recuperación del tráfico aéreo y por el crecimiento sostenido de la red.

Crecimiento en toda la red del grupo

En total, los aeropuertos del grupo Aena -incluidos los de España, Londres-Luton y los 17 de Brasil- acumularon casi 357 millones de pasajeros entre enero y noviembre, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El número de operaciones superó los 3 millones de vuelos (+2,5%) y el transporte de mercancías creció un 7,7%, hasta los 1,29 millones de toneladas.

En el ámbito internacional, Aena Brasil registró 3,9 millones de pasajeros en noviembre (+5,3%), mientras que Londres-Luton superó los 1,2 millones (+6%).