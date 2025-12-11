Vox critica la "bajada de un euro del IBI" en Córdoba mientras "pega un sablazo con la basura"

Vox ha descargado un aluvión de críticas a la gestión del gobierno municipal en el debate sobre el estado de la ciudad, empezando por las bajadas de impuestos que ha mostrado Bellido durante su intervención inicial. "Baja en un euro el IBI y luego te pega un sablazo con la basura", ha indicado la portavoz del grupo, Paula Badanelli, entrando al duelo de gráficas. "Córdoba tiene el sexto recibo más caro de España y el más caro de Andalucía", ha añadido.

Badanelli, que ha abierto el turno de la oposición, ha atacado duramente el análisis de Bellido que se ha extendido hasta una hora y veinte minutos, tildándolo de "ficción", "porque usted vive en la luna". La portavoz ha definido la agenda Córdoba presentada por el alcalde como "un autobombo que no le importa a nadie en la calle" y ha criticado que presuma de los buenos datos del turismo o del proyecto de la Base Logística, "cuando no es suyo".

"Desprecio" al Casco Histórico

La ofensiva del grupo municipal de Vox ha continuado con acusaciones a la falta de "seguridad" y "limpieza" en las calles de Córdoba, "donde no hace falta invertir más tiempo porque la realidad supera a la ficción". Por otra parte, ha invocado nuevamente su crítica al Imtur (instituto de turismo municipal), definiéndola como "una agencia de viajes gratuita para sus delegados".

Badanelli ha finalizado su intervención achacando su falta de cercanía con los vecinos de Córdoba, enumerando la falta de refuerzos de Aucorsa, su política de darle la espalda al río o el "desprecio" que muestra por los comerciantes y vecinos del Casco Histórico -"ésa es la joya de Córdoba y no el anillo verde"- a costa de su vocación de ministro. Esa falta de respeto la va a pagar caro: si hay cosas que no se pueden hacer, se les mira a la cara y se explica, pero no mienta", ha concluido.