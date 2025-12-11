La vicepresidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, asume la secretaría general de la Comisión de Emprendimiento Under30 en Andalucía

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía), ha nombrado a Esther Capitán, vicepresidenta de AJE Córdoba, secretaria general de la Comisión Under30, el órgano estratégico e interprovincial que nace dentro de la federación regional para reforzar la representatividad y el apoyo al emprendimiento más joven de Andalucía, especialmente entre los menores de 30 años.

“Queremos estrechar mucho más la relación con el emprendedor menor de 30 años, que sienta que tiene en AJE una comunidad que conoce sus necesidades y desarrolla proyectos específicos para afrontarlas”, ha asegurado Capitán. La vicepresidenta de AJE Córdoba, asimismo, ha agradecido la confianza a la directiva de AJE Andalucía y a José González Villodres, presidente de AJE Málaga y de Under30.

El emprendimiento entre los menores de 30

La constitución de Under30 responde a un contexto preocupante: según el Informe GEM 2024-2025, el 80% de los emprendedores recientes en España supera los 35 años, mientras que los jóvenes menores de 25 apenas representan un 9% del total, pese a ser el grupo con mayor capacidad innovadora, ya que un 62% lanza productos nuevos y un 77% incorpora innovaciones en procesos.

“Iniciativas como Under30 representan un pilar fundamental para nuestro futuro”, ha señalado Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía. “Nuestro espíritu joven es lo que nos diferencia y nos aporta frescura, dinamismo y una manera distinta de entender la empresa. Es muy importante mantener vivo este valor para seguir incorporando talento emergente”, ha añadido.

Presencia en toda Andalucía

Under30 se articula como un órgano regional estable dentro de AJE Andalucía, con una estructura diseñada para garantizar coordinación, impacto y representatividad real. Así, además de la presidencia de González y la secretaría general liderada ahora por Capitán, contará con un grupo de vocales provinciales, uno por cada delegación territorial.

Esta organización permitirá que todas las provincias hablen con una única voz en materia de emprendimiento menor de 30 años, compartan información relevante, detecten necesidades reales y desarrollen iniciativas replicables en todo el territorio andaluz. La comisión trabajará de forma permanente y en estrecha alineación con la junta directiva de AJE Andalucía, actuando como un espacio de diálogo interprovincial y como plataforma de representación ante administraciones públicas, entidades financieras, universidades y agentes sociales.

Su papel será doble, señalan desde AJE: ofrecer apoyo, cobertura y herramientas a los órganos Under30 provinciales y, al mismo tiempo, coordinar la estrategia autonómica para multiplicar el alcance de acciones que promuevan el emprendimiento menor de 30 años en la región.