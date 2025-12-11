Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadMédicosBLETCasa 47Paraiso ArenalRey MelchorLluviaPremios desarrollo sostenible
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El debate sobre el estado de la ciudad, la licitación del contrato para la construcción de la Base Logística y la tercera jornada de la huelga de médicos centran los titulares de la jornada

José María Bellido, en el debate sobre el estado de la ciudad.

José María Bellido, en el debate sobre el estado de la ciudad. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El debate sobre el estado de la ciudad centra la actualidad del día. Anuncios del alcalde y reproches de la oposición. Entre las promesas, destacan el entoldado de la Feria de Córdoba, la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21 y la dotación de drones a la Policía Local para vigilar la Sierra y el río. En otro orden de cosas, el Ministerio de Defensa ha sacado a licitación el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) por un presupuesto de 394,8 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. Por otra parte, continúa la huelga de médicos. En la tercera y penúltima jornada de protesta, centenares de sanitarios se han concentrado en Córdoba para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Además, destacamos estas otras noticias:

Debate del estado de la ciudad

Córdoba ciudad

Ocio

Provincia

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  8. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

El alcalde anuncia el entoldado de la feria, la ampliación de Rabanales 21 y drones para vigilar la Sierra y el río

CCOO alerta de la precarización del comercio en Córdoba y denuncia que la conciliación “se ha vuelto imposible”

CCOO alerta de la precarización del comercio en Córdoba y denuncia que la conciliación “se ha vuelto imposible”

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado

Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado

Torrico acusa a la oposición por su falta de propuestas: "Tenemos alcalde para rato"

Torrico acusa a la oposición por su falta de propuestas: "Tenemos alcalde para rato"

El alcalde a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"

El alcalde a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"

Debate sobre el estado de la ciudad: estos son los anuncios del alcalde de Córdoba para 2026

Debate sobre el estado de la ciudad: estos son los anuncios del alcalde de Córdoba para 2026

Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor

Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor
Tracking Pixel Contents