El debate sobre el estado de la ciudad, la licitación del contrato para la construcción de la Base Logística y la tercera jornada de la huelga de médicos centran los titulares de la jornada
El debate sobre el estado de la ciudad centra la actualidad del día. Anuncios del alcalde y reproches de la oposición. Entre las promesas, destacan el entoldado de la Feria de Córdoba, la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21 y la dotación de drones a la Policía Local para vigilar la Sierra y el río. En otro orden de cosas, el Ministerio de Defensa ha sacado a licitación el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) por un presupuesto de 394,8 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. Por otra parte, continúa la huelga de médicos. En la tercera y penúltima jornada de protesta, centenares de sanitarios se han concentrado en Córdoba para exigir mejoras en sus condiciones laborales.
- El alcalde anuncia el entoldado de la feria, la ampliación de Rabanales 21 y drones para vigilar la Sierra y el río
- Defensa licita el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército por 395 millones
- «Estamos quemados»: cerca de 200 médicos protestan en Córdoba y exigen el fin de las guardias de 24 horas
- Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado
- Bellido destaca el "nuevo modelo de reindustrialización" en Córdoba durante el debate del estado de la ciudad
- El PSOE califica de "anuncios, fiascos y vídeos" la gestión de Bellido
- Hacemos Córdoba critica que el alcalde "prioriza el mercado a los derechos de los trabajadores"
- Vox critica la "bajada de un euro del IBI" en Córdoba mientras "pega un sablazo con la basura"
- Bellido a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"
- Córdoba capital gana 541 habitantes en un año mientras la provincia crece solo en una persona
- Jesús Sánchez, el bombero que dará vida a Melchor: "Representar al rey de mi infancia en mi ciudad es un orgullo"
- Flujo migratorio: Córdoba recibe más de 1.000 inmigrantes mientras 867 habitantes emigran al extranjero
- «He llegado a respetar a mis asesinos»: la UCO distingue a Alejandro Ruiz-Huerta, último sobreviviente de la matanza Atocha
- El finde llega a Córdoba cargado de citas: los drones por Navidad, humor y las salas de conciertos a tope
- Los cinco ‘must have’ de la Navidad en Córdoba que no puedes dejar escapar: “Esto no se ve en ningún otro lugar”
- Este es el pueblo de Córdoba en el que más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad
- Baena inaugura el Centro de Innovación Social de la UCO para abordar desafíos sociales y potenciar la igualdad
- Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas
- La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba