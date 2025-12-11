El debate sobre el estado de la ciudad centra la actualidad del día. Anuncios del alcalde y reproches de la oposición. Entre las promesas, destacan el entoldado de la Feria de Córdoba, la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21 y la dotación de drones a la Policía Local para vigilar la Sierra y el río. En otro orden de cosas, el Ministerio de Defensa ha sacado a licitación el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) por un presupuesto de 394,8 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. Por otra parte, continúa la huelga de médicos. En la tercera y penúltima jornada de protesta, centenares de sanitarios se han concentrado en Córdoba para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

