Torrico acusa a la oposición por su falta de propuestas: "Tenemos alcalde para rato"

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha acusado al resto de grupos políticos al pleno municipal "sin una sola idea para Córdoba". "Podría ser el debate sobre el estado de la oposición, que no pasa por su mejor momento: han hablado casi cincuenta minutos y no han hecho ni una propuesta. Todo crítica, catastrofismo y una visión sesgada de la ciudad", ha comenzado. Según Torrico, los grupos llegaron con "el discurso escrito" y "sin escuchar" el balance detallado del alcalde.

Entre sus réplicas, el portavoz popular ha cuestionado los ataques lanzados por la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que aseguró que ni las buenas cifras ni la adjudicación de la Base Logística del Ejército de Tierra son mérito del gobierno de Bellido, sino que llegan por la Mezquita-Catedral y por el Gobierno Central. "Decir que el turismo va mal es falso. Córdoba está en cifras récord, el aeropuerto tiene más viajeros que nunca y la Mezquita es la misma que había antes", ha contraargumentado Torrico. Respecto a la BLET, ha achacado a Badanelli de copiar el mismo argumento que el partido socialista y ha reivindicado que su consecución fue fruto del trabajo conjunto de administraciones y agentes sociales, "que aunó el propio alcalde, José María Bellido".

Torrico también ha reprochado los intentos para "restar valor" a las actuaciones de empresas municipales como Vimcorsa justificando todo el proceso previo antes de "poner los ladrillos". En materia de movilidad, ante las críticas por la falta de flota de Aucorsa, ha defendido que el retraso en los 15 autobuses nuevos se debe "a la situación del mercado mundial y de los proveedores, y que se ha iniciado el procedimiento de penalización correspondiente". Respecto a las críticas del portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, por la compra de vehículos de combustión por parte de Sadeco, asegurando que son medidas de retroceso, Torrico ha replicado que se trata de una "cuestión estratégica" para diversificar la flota de vehículos ante posibles futuros apagones.

Los "amiguetes"

El debate subió de tono en varios momentos, con interrupciones cruzadas con el portavoz socialista, Antonio Hurtado, que han llevado al presidente del Pleno a intervenir para pedir orden. Torrico ha respondido con dureza a los ataques, especialmente cuando, se ha intentado vincular al PP con "amiguismos" en la gestión cultural o de infraestructuras, desplegando un cartel impreso con "los amiguetes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (Koldo, Ábalos, Cerdán...): "aquí solo vienen los presuntos ladrones, la parte de los presuntos abusadores y los dos que han detenido hoy (Leire y el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero) no ha dado tiempo de meterlos en el mapa".

En su tramo final, el portavoz ha apelado a la estabilidad institucional y al avance de los grandes proyectos de ciudad, defendiendo que el gobierno local está "centrado en mejorar Córdoba" mientras la oposición “vive anclada en la pinza antibellido". "Tenemos alcalde para rato", ha concluido.