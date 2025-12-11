«Estamos quemados»: cerca de 200 médicos protestan en Córdoba y exigen el fin de las guardias de 24 horas

«Estamos quemados», «este ritmo de vida es insostenible». Con estas palabras, alrededor de 200 médicos se manifestaron este jueves a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba para exigir un nuevo Estatuto Marco que mejore sus condiciones laborales y, especialmente, el fin de las guardias de 24 horas.

Un 31% de seguimiento

La protesta coincidió con el tercer y penúltimo día de huelga convocada por el Sindicato Médico a nivel nacional en respuesta a la propuesta del Ministerio de Sanidad. La concentración, que se prolongó unos 30 minutos, reunió a facultativos, internos y residentes que denunciaron un modelo asistencial que «quema» y «agota física y mentalmente». La jornada estuvo marcada, además, por un aumento del seguimiento de la huelga: según la Junta de Andalucía, en Córdoba han parado el 31,22% de los médicos, frente al 29% del miércoles y el 27% del martes. En el conjunto de Andalucía, el seguimiento alcanzó el 35,79%, el mayor porcentaje de estos tres días.

Protesta en el hospital Reina Sofía. / AJ. González

Entre gritos de «no somos esclavos de bata blanca» y peticiones de dimisión para la ministra Mónica García, médicos de Medicina Interna como Francisco José Vendal y José María Costa criticaron la configuración de los servicios mínimos durante los paros. «Son superiores a los que hay en un día de verano», señalaron. Ambos insistieron en que las guardias de 24 horas «deterioran nuestra calidad de vida y nuestra capacidad real de atención a los pacientes». «En las últimas horas de una guardia no estamos en condiciones de trabajar correctamente», subrayó Vendal.

A este problema se suman, según Ana Narváez y María José, de la UCI Pediátrica, las condiciones poco equitativas del cómputo de horas: «No cuentan todas para la jubilación, pero sí tributan». Explican también que, tras completar 24 horas de trabajo continuado, «solo se libra un día». Por ello reclaman guardias «de un máximo de 12 horas», aunque admiten que lo ven improbable porque «habría que doblar plantillas y ningún político está dispuesto». Ambas secundaron la huelga los dos primeros días y este jueves realizaron servicios mínimos. Sobre los salarios, matizan: «Tenemos buenos sueldos porque trabajamos muchas horas».

Pancartas en la protesta de médicos en el Reina Sofía. / A.J. González

Precariedad

El anestesista Ignacio Mellado centró su denuncia en la «precariedad estructural» del sistema sanitario, donde «los contratos de un mes o incluso de semanas son constantes», lo que genera «inestabilidad permanente». Asegura que esta situación, unida al «ritmo insoportable» de las guardias, lleva a muchos médicos a plantearse emigrar a Alemania u otros países. «Es imposible conciliar y formar una familia», lamenta. También considera «insuficiente» la retribución actual y reclama que se ajuste «a la formación y la responsabilidad que exige Sanidad».

En Atención Primaria, Silvia y María Sol, médicas de familia, denuncian que la presión asistencial obliga a consultas «de un minuto y medio». Esa dinámica, explican, provoca «malestar entre los pacientes, que se enfadan y lo pagan con nosotras». Durante las guardias, añaden, «hay días en los que no podemos ni parar; no descansamos. Es un ritmo de vida insostenible». «Nos sentimos explotadas y esclavas de este sistema», concluye Silvia.