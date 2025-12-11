El PSOE califica de "anuncios, fiascos y vídeos" la gestión de Bellido

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, calificó la gestión del gobierno municipal como una sucesión de "anuncios, fiascos y vídeos" en redes sociales. En su intervención ha acusado al alcalde José María Bellido de tener "paraliada a Vimcorsa y en estado lamentable los edificios que alquila" en las barriadas más necesitadas.

En esa línea, Hurtado ha propuesto al gobierno que consiga los terrenos del Cordel de Écija o las parcelas de la Carrera del Caballo para ampliar el parque de viviendas y que ponga en marcha un plan de vivienda en el casco histórico, donde han "abandonado a los vecinos".

Para ello ha propuesto que se extienda la moratoria de licencias para nuevos alojamientos turísticos a todos los barrios de la ciudad y no solo a las viviendas, también a los apartamentos. "Han llegado mal y tarde", ha indicado.

El portavoz socialista también ha señalado a la "suciedad generalizada" en la ciudad durante el último mandato, a la que "se unen proliferación de ratas y palomas". Hurtado ha criticado que se hayan anunciado "equipos y planes integrales que no significan nada", mientras "Sadeco no tiene medios suficientes".

En esa materia enumeró "fiascos" como el aumento de la plantilla de Sadeco o el plan de renovación de Sadeco 5.0, "sin haber nada en funcionamiento". También ha señalado que Córdoba haya sido la penúltima ciudad española en implantar el quinto contenedor: "lo ha hecho tarde y a la fuerza, y la tardanza nos está costando cada año 5 millones de euros de menor aportación de Ecoembes".

Gobierno de récords

Por último, Hurtado ironizó a la hora de reconocer los récords batidos por el gobierno municipal. "Récord de tener a todas las empresas municipales en números rojos o de tener un Ayuntamiento moroso con cerca de 200 millones en caja y ningún mes ha pagado a menos de 30 días".