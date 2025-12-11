La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 11 de diciembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- por 693.454,89 euros en Córdoba capital.

En concreto, el billete ha sido validado en el Despacho Receptor número 28.415 de Córdoba, situado un estanco del centro comercial Alsara, en la calle Diputado Ignacio Gallego, junto al nuevo barrio de Huerta de Santa Isabel, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Este no ha sido el único boleto acertante de primera categoría, también se ha vendido la combinación ganadora con seis aciertos en Ayamonte (Huelva). Asimismo, La Primitiva ha repartido también otros cinco premios de segunda categoría (cinco aciertos más complementario) dotados con 44.980,86 euros. En este caso, han caído en Valencia, Gijón (Asturias), Aracena (Huelva), San Lorenzo del Escorial (Madrid) y Ardales (Málaga). No ha habido níngun acertante del premio especial, por lo que se acumula un bote de 57 millones de euros.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por los números 12, 13, 14, 20 38, 46. El complementario es el 31 y el reintegro el 0.

La recaudación del sorteo asciende a 11.743.904,00 euros.