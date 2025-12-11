La mujer gitana reivindica en Córdoba su papel en la preservación de la Navidad flamenca

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira ha celebrado en la posada del Potro, sede del Centro Flamenco Fosforito, una jornada dedicada a resaltar el papel fundamental de la mujer gitana en la conservación y difusión de la Navidad flamenca, un encuentro enmarcado en la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

El acto se ha inaugurado con las intervenciones de Dolores Sánchez Moreno, delegada territorial de Inclusión Social; Gonzalo J. Herreros Moya, director de los Museos Municipales y Carmen Santiago Reyes, presidenta de Kamira. Santiago ha subrayado que las mujeres gitanas “han sido transmisoras incansables del flamenco y de las tradiciones navideñas, manteniendo vivo su carácter familiar y su esencia cultural”. Por su parte, Sánchez ha destacado la aportación autodidacta de estas mujeres “que enriquecen el flamenco desde los hogares, lejos muchas veces del escenario, pero sosteniendo la cultura gitana con su cante y su baile”.

Raíces, tradición y presencia femenina

La jornada ha incluido una mesa de estudio y debate titulada Raíces y cante: la mujer gitana en la Navidad flamenca de Córdoba, con la participación de Dolores Fernández Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi; Isabel Cortés Montes, trabajadora social y Josefa Heredia Cortés, conocida como La Pepi del Morito.

Fernández ha incidido en que la mujer gitana “transmite no solo la música, sino todos los elementos de la Navidad gitana, preservando villancicos y costumbres para que no se pierdan”. Pepi Heredia ha defendido el creciente peso de la mujer en el flamenco, “aunque aún queda camino para lograr un reconocimiento igualitario”. Cortés ha recordado los villancicos de su infancia y el papel de su madre como guardiana de la tradición.

Una zambomba de cierre con figuras destacadas

La mañana ha concluido con el espectáculo El aire que trae la Navidad, una zambomba navideña dirigida por Ostalinda Suárez, primera mujer gitana licenciada en flauta travesera en Europa y concertista de la European Romani Symphonic Orchestra. Junto a ella han participado Salomé Pavón, Dani Castro, Pajares, Fefo, Josué Porrina, José Ángel Castilla y Zahira Santos.

El encuentro forma parte del proyecto Córdoba Romí: Encuentro de arte y cultura gitana, subvencionado por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.