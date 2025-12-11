Matilde Cano inaugura el invierno de 2026 con una colección que une herencia andaluza y tendencias globales

La diseñadora cordobesa Matilde Cano ha presentado su nueva colección cápsula para el invierno 2026, una propuesta que combina herencia andaluza, innovación textil y tendencias que dominarán la próxima temporada. La firma apuesta por piezas duraderas y sofisticadas, donde priman la calidad, la autenticidad y la moda emocional, en un claro guiño a quienes buscan elegancia consciente por encima de lo efímero.

La colección destaca por su retorno a la opulencia táctil, con tejidos como crepes envolventes, gasas etéreas, terciopelos sensoriales, jacquards arquitectónicos y brocados luminosos. Los flecos fluidos, uno de los detalles estrella del año, y los estampados exclusivos refuerzan la identidad de la firma, mientras que la paleta cromática apuesta por burdeos intensos, azules noche saturados, verdes esmeralda vibrantes y champagne metalizados, reflejando el auge del “nuevo maximalismo elegante”.

Entre las piezas clave se incluyen:

Mix & Match inteligente, con tops estructurados, blusas fluidas, pantalones palazzo y chaquetas que permiten modular cada look según la ocasión.

Conjuntos coordinados, pensados para invitadas que buscan estilo práctico y actual.

Monocromías potentes, en burdeos, azul noche o verde esmeralda, que estilizan la silueta y conectan con la tendencia “total look”.

Vestidos icónicos, con volúmenes controlados, drapeados escultóricos y acabados que elevan la prenda a objeto de deseo.

Capes, chales y chaquetas transformadoras, reflejo de la moda modular que seguirá marcando tendencia en 2026.

La sesión fotográfica tuvo lugar en Bodegas Campos, enclave histórico de Córdoba fundado en 1908, cuyos patios centenarios y arquitectura tradicional aportan un marco cargado de autenticidad y memoria, reforzando la conexión de la firma con sus raíces andaluzas.

Con esta cápsula, Matilde Cano reafirma su ADN de patronaje impecable, artesanía minuciosa y elegancia femenina, ofreciendo moda con intención, alma y permanencia, un estilo que trasciende tendencias y conecta con el creciente interés por la moda consciente y duradera.