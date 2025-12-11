Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María del Mar Sánchez, enfermera de neonatos recién jubilada, será el Rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba 2026

Elegida en el tercer intento, esta vecina de La Victoria llevará la magia de Gaspar a todos los rincones de Córdoba tras una vida dedicada a los niños

Guadalupe Gavilán

El salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba ha vivido este jueves 11 de diciembre, a las 21.00 horas, una noche de nervios, aplausos y giros inesperados durante el sorteo público para elegir a la persona que encarnará a Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos 2026. Entre vítores, cánticos de villancicos y cientos de dedos cruzados, el número agraciado no ha llegado hasta la tercera llamada, un rey que, sin duda, este año se ha hecho de rogar.

Dos números fallidos y una sala que recuperaba la ilusión

El primer número extraído fue el 094, correspondiente a una participante llamada Adriana. Sin embargo, al no encontrarse en el Ayuntamiento -tal y como exigen las bases-, el sorteo ha tenido que continuar. Le siguió el 057, perteneciente a Francisco, que tampoco estaba presente.

Cada nuevo intento avivaba la expectación entre los asistentes, que celebraban cada lectura como si fuera propia, recuperando la ilusión de que aún podían ser ellos quienes se alzaran como Rey Gaspar en 2026.

La emoción estalla con el número 209

El 209 tenía nombre y rostro: María del Mar Sánchez Espejo, que en ese momento se encontraba en la planta baja del edificio. Al escuchar su número, ha subido entre aplausos, visiblemente emocionada y arropada por todos los presentes. Era, además, la primera vez que se presentaba.

"Siempre se me pasaba la fecha y este año he estado muy pendiente", ha comentado todavía sorprendida. "Hemos llegado y no sabíamos mi marido y yo ni qué número éramos; nos lo ha dicho una chica y mira", ha relatado entre risas y lágrimas contenidas.

Maria del Mar Sánchez, la enfermera elegida como Rey Gaspar para la cabalgata de reyes 2026

Maria del Mar Sánchez, la enfermera elegida como Rey Gaspar para la cabalgata de reyes 2026 / Victor Castro Fernández / COR

Una vida dedicada a los niños

María del Mar, jubilada recientemente como enfermera de neonatos, ha acudido al sorteo con su marido, pediatra. La noticia de que podrá contar con dos pajes la ha emocionado especialmente, "en cuanto lo han dicho, he pensado en que él pudiera acompañarme”.

Nos encantan los niños y, acostumbrados a verlos malitos, esto es un regalo: verles felices y con esa cara de ilusión”, ha afirmado conteniendo la emoción.

Vecina del barrio de La Victoria, reconoce que siempre le pide un deseo a cada uno de los Reyes Magos: salud, trabajo y familia. Este 2026, sin embargo, será ella quien lo conceda desde lo alto de la carroza de Gaspar.

