Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor

Las dos calles principales de la Feria de Córdoba se entoldarán para paliar el calor del mayo cordobés en el recinto de El Arenal. Al menos esa es la intención del Ayuntamiento de Córdoba, según ha anunciado el alcalde, José María Bellido, durante el pleno del debate del estado de la ciudad, celebrado este jueves,

El alcalde no solo ha anunciado la intención de entoldar las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal, además ha mostrado las imágenes de cómo quedarían esas calles con los toldos dispuestos a lo ancho y largo de estas vías; la calle Guadalquivir, o lo que es lo mismo, el paseo de caballos, y la calle de Enmedio.

Bellido ha mostrado recreaciones virtuales de los toldos en una feria que con los toldos pretende rebajar la temperatura en El Arenal unos grados. Una feria con un microclima más fresco, o al menos eso se pretende con esta medida, a la que se sumará la siembra de más arbolado en el recinto. El entoldado de la feria ha sido uno de los anuncios más llamativos entre los avanzados por el alcalde en el debate del estado de la ciudad, pero no el único.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde durante el debate del estado de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

¿Para cuándo estará listo el entoldado?

Para el entoldado de las calles de la Feria de Córdoba y la siembra de arbolado en el recinto de El Arenal, el Ayuntamiento empezará a trabajar ya con la redacción y licitación de la obra, ha señalado el alcalde, con la intención de tenerlo listo antes del final del mandato, aunque no ha avanzado una fecha concreta.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Para entoldar las dos calles principales de la Feria de Mayo en Córdoba se necesitarán, aproximadamente, 6.000 metros cuadrados de toldos repartidos entre las dos vías.