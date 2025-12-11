Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadMédicosBLETCasa 47Paraiso ArenalRey MelchorLluviaPremios desarrollo sostenible
instagramlinkedin

Anuncio del alcalde

Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor

El entoldado de las dos principales calles del recinto de El Arenal ha sido uno de los anuncios destacados de Bellido en el debate del estado de la ciudad

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

Las dos calles principales de la Feria de Córdoba se entoldarán para paliar el calor del mayo cordobés en el recinto de El Arenal. Al menos esa es la intención del Ayuntamiento de Córdoba, según ha anunciado el alcalde, José María Bellido, durante el pleno del debate del estado de la ciudad, celebrado este jueves,

El alcalde no solo ha anunciado la intención de entoldar las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal, además ha mostrado las imágenes de cómo quedarían esas calles con los toldos dispuestos a lo ancho y largo de estas vías; la calle Guadalquivir, o lo que es lo mismo, el paseo de caballos, y la calle de Enmedio.

Bellido ha mostrado recreaciones virtuales de los toldos en una feria que con los toldos pretende rebajar la temperatura en El Arenal unos grados. Una feria con un microclima más fresco, o al menos eso se pretende con esta medida, a la que se sumará la siembra de más arbolado en el recinto. El entoldado de la feria ha sido uno de los anuncios más llamativos entre los avanzados por el alcalde en el debate del estado de la ciudad, pero no el único.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde durante el debate del estado de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde durante el debate del estado de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

¿Para cuándo estará listo el entoldado?

Para el entoldado de las calles de la Feria de Córdoba y la siembra de arbolado en el recinto de El Arenal, el Ayuntamiento empezará a trabajar ya con la redacción y licitación de la obra, ha señalado el alcalde, con la intención de tenerlo listo antes del final del mandato, aunque no ha avanzado una fecha concreta.

Noticias relacionadas y más

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Para entoldar las dos calles principales de la Feria de Mayo en Córdoba se necesitarán, aproximadamente, 6.000 metros cuadrados de toldos repartidos entre las dos vías.

TEMAS

  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  4. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  5. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  8. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo

Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado

Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado

Torrico acusa a la oposición por su falta de propuestas: "Tenemos alcalde para rato"

Torrico acusa a la oposición por su falta de propuestas: "Tenemos alcalde para rato"

El alcalde a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"

El alcalde a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"

Debate sobre el estado de la ciudad: estos son los anuncios del alcalde de Córdoba para 2026

Debate sobre el estado de la ciudad: estos son los anuncios del alcalde de Córdoba para 2026

Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor

Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor

El alcalde destaca el "nuevo modelo de reindustrialización" en Córdoba durante el debate del estado de la ciudad

El alcalde destaca el "nuevo modelo de reindustrialización" en Córdoba durante el debate del estado de la ciudad

El Ayuntamiento de Córdoba ampliará su suelo industrial para atraer más empresas

El Ayuntamiento de Córdoba ampliará su suelo industrial para atraer más empresas

Vox critica la "bajada de un euro del IBI" en Córdoba mientras "pega un sablazo con la basura"

Vox critica la "bajada de un euro del IBI" en Córdoba mientras "pega un sablazo con la basura"
Tracking Pixel Contents