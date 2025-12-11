La Junta activa este sábado puntos de vacunación sin cita en Córdoba y Lucena

La Junta de Andalucía ha anunciado que este sábado 13 de diciembre Córdoba contará con dos puntos de vacunación contra la gripe y el covid sin cita en la capital, ubicados en el Centro de Salud Santa Rosa y en el Centro de Salud Levante Sur, además de un tercer punto en el Mercado Municipal de Abastos de Lucena. Estas localizaciones se convierten en la referencia provincial del dispositivo extraordinario que impulsa el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para facilitar la inmunización frente a la gripe y otros virus respiratorios.

Los centros de salud cordobeses funcionarán en horario de 9.30 a 13.30 horas, mientras que el punto de Lucena estará operativo de 10.00 a 16.00 horas. La medida forma parte del plan anunciado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que subrayó el éxito de las jornadas sin cita que ya se vienen realizando los miércoles en los centros sanitarios.

41 puntos de vacunación sin cita en toda la comunidad

La Junta habilitará 41 puntos en toda Andalucía, elegidos por su elevada accesibilidad y capacidad asistencial.

Sanz destacó que Andalucía ya ha superado las 1,73 millones de dosis de gripe administradas, rebasando así en poco más de dos meses el total de la campaña anterior. Más de un millón de vacunas han sido para mayores de 60 años y casi 37.000 bebés han sido inmunizados frente al VRS, con una cobertura del 94%.

En paralelo, más de 725.000 andaluces han recibido ya la vacuna contra la Covid-19, alcanzándose en residencias de mayores una cobertura del 90,1% frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid.

El consejero insistió en que estos datos “invitan al optimismo, pero no a bajar la guardia”, y agradeció el trabajo de los profesionales sanitarios, especialmente de enfermería, así como la respuesta ciudadana: “La vacunación es la mejor arma para protegernos y proteger a los demás”.