Cabalgata Reyes Magos
Jesús Sánchez, el bombero que dará vida a Melchor: "Representar al rey de mi infancia en mi ciudad es un orgullo"
El cordobés cumple un sueño de su niño interior y llenará de ilusión a grandes y pequeños en la Cabalgata del 5 de enero
La magia de la Cabalgata de Córdoba ya tiene rostro para encarnar a uno de sus protagonistas. Jesús Sánchez de la Rosa, bombero cordobés y miembro de la Peña Vulcano, será este año el Rey Melchor, un nombramiento que ha recibido con "una mezcla de sorpresa, emoción y orgullo profundo".
"No imaginaba que me tocaría"
"Poder representar a una figura tan emblemática en tu ciudad natal es una ilusión enorme, un orgullo total", asegura todavía con la sonrisa de quien no termina de creérselo. Su elección le pilló de servicio y para nada se lo esperaba, "echamos la solicitud a la Federación de Peñas, había 35 aspirantes y ni imaginaba que me tocaría", afirma. Además, estaba de guardia y no pudo asistir al sorteo, "por eso en las imágenes aparece mi padre, don Rafael", recuerda con cariño.
Sánchez se define como "una persona comprometida con su ciudad". Lo es dentro y fuera del casco de bombero, una profesión que en estas fechas, entre braseros, calefacciones y avisos, vive su periodo álgido. "Es una dicotomía total con lo que voy a vivir como Melchor", admite.
Dar vida al Rey Mago de su infancia
Entre los recuerdos que le acompañan desde niño hay uno que ahora cobra una fuerza especial, "Melchor era mi Rey, a él le escribía mis cartas y le pedía mis regalos. Poder representarlo aquí, en mi ciudad, es una ilusión enorme". Y si hay un momento que espera con especial emoción, es la propia Cabalgata. "Estar arriba, en el trono, y lanzar regalos y caramelos a todos los cordobeses y cordobesas… eso va a ser lo más grande".
Cuando se le pregunta qué desearía para Córdoba, responde sin titubeos, desde su instinto profesional, que quiere "sobre todo seguridad, que no tengamos ningún incidente como el que vivimos recientemente en la Mezquita, que gracias a Dios no fue a más".
Además, deja un mensaje lleno de ilusión para los más pequeños, esos que ya esperan ver a Melchor recorrer las calles, les pide que "nunca dejen de soñar, que sigan creyendo en estas figuras tan emblemáticas y que griten muy fuerte el día 5 para que podamos lanzar muchos caramelos y muchos regalos".
