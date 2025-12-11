Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 11 de diciembre de 2025

Ciclo Polifemo en red

Concierto de Cristian de Moret

En este directo, Moret explora nuevos límites en la música flamenca con su tercer álbum Apache bereber, que combina sonoridades flamencas y electrónicas. Cuenta con el maestro de la guitarra flamenca Juan Campos y el versátil percusionista Fernando Maya.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Cantarillo

Recital lírico del Dúo Inara

El Dúo Inara, formado por Irene González Sánchez, soprano, y Nuria Ruiz Pastrana, piano, ofrecerá un recital lírico, a las 18.00, en la Iglesia de la Merced, dentro del ciclo Cantarillo Música en Navidad que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de la Merced. Plaza de Colón. 18.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

Con motivo del Día de la Inmaculada, la Real Academia celebra una sesión pública con la intervención de Juan Aranda Doncel titulada Los franciscanos del convento de San Pedro el Real de Córdoba y la cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Musical

Representación de ‘Mamma mía!’

Tras tres temporadas de éxito, el famoso musical vuelve a Córdoba del 4 al 14 de diciembre. Localidades de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.30 horas.

Muestra de corales

Actuación del Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba

El Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba, dirigido por Clemente Mata Ruiz, interpretará canciones y música sacra navideña de distintos autores, épocas y procedencias. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Música

Concierto del cuarteto clásico de Córdoba

La Biblioteca Grupo Cántico acogerá la actuación del Cuarteto Clásico de Córdoba que interpretará Variaciones Goldberg, de Johann Sebastian Bach. La entrada es por invitación con punto de recogida en la propia biblioteca.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. América, s/n. 19.30 horas.

Conferencia musical

‘Conjuntos contemporáneos y referencias andalusíes: el Grupo sevillano Califato 3/4’

José Mª Toro Piqueras, de la Universidad de Sevilla, impartirá esta conferencia musical.