Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios desarrollo sostenibleRobos Paraiso ArenalBalance AyuntamientoRobe IniestaAgresión en Ciudad JardínHuelga SASDetenidos en PeñarroyaLluvia
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 11 de diciembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto de Cristian de Moret

Concierto de Cristian de Moret / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Ciclo Polifemo en red

Concierto de Cristian de Moret

En este directo, Moret explora nuevos límites en la música flamenca con su tercer álbum Apache bereber, que combina sonoridades flamencas y electrónicas. Cuenta con el maestro de la guitarra flamenca Juan Campos y el versátil percusionista Fernando Maya.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.00 horas.

Cantarillo

Recital lírico del Dúo Inara

El Dúo Inara, formado por Irene González Sánchez, soprano, y Nuria Ruiz Pastrana, piano, ofrecerá un recital lírico, a las 18.00, en la Iglesia de la Merced, dentro del ciclo Cantarillo Música en Navidad que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de la Merced.

Plaza de Colón.

18.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

Con motivo del Día de la Inmaculada, la Real Academia celebra una sesión pública con la intervención de Juan Aranda Doncel titulada Los franciscanos del convento de San Pedro el Real de Córdoba y la cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.

Alfonso XIII, 13.

19.30 horas.

Musical

Representación de ‘Mamma mía!’

Tras tres temporadas de éxito, el famoso musical vuelve a Córdoba del 4 al 14 de diciembre. Localidades de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Gran Capitán, 3.

20.30 horas.

Muestra de corales

Actuación del Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba

El Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba, dirigido por Clemente Mata Ruiz, interpretará canciones y música sacra navideña de distintos autores, épocas y procedencias. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales.

20.00 horas.

Música

Concierto del cuarteto clásico de Córdoba

La Biblioteca Grupo Cántico acogerá la actuación del Cuarteto Clásico de Córdoba que interpretará Variaciones Goldberg, de Johann Sebastian Bach. La entrada es por invitación con punto de recogida en la propia biblioteca.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

América, s/n.

19.30 horas.

Conferencia musical

‘Conjuntos contemporáneos y referencias andalusíes: el Grupo sevillano Califato 3/4’

José Mª Toro Piqueras, de la Universidad de Sevilla, impartirá esta conferencia musical.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.

Cuesta del Bailío,3.

19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  4. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  5. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  6. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  7. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  8. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo

¿Quieres asistir al partido Coto Córdoba CB - Cáceres Patrimonio de la Humanidad? ¡Participa en el sorteo!

El finde llega a Córdoba con una agenda cargada de citas: los drones vuelven por Navidad, el humor de Sergio Bezos y Facu Díaz, y las salas de conciertos a tope

El finde llega a Córdoba con una agenda cargada de citas: los drones vuelven por Navidad, el humor de Sergio Bezos y Facu Díaz, y las salas de conciertos a tope

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 11 de diciembre de 2025

«He llegado a respetar a mis asesinos»: la UCO distingue a Alejandro Ruiz-Huerta, último sobreviviente de la matanza Atocha

La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba

La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba

Las peñas han elegido: Córdoba ya tiene a su Rey Melchor para la Cabalgata de 2026

Las peñas han elegido: Córdoba ya tiene a su Rey Melchor para la Cabalgata de 2026

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de diciembre

La Universidad de Córdoba reconoce el esfuerzo colectivo en torno a la discapacidad

La Universidad de Córdoba reconoce el esfuerzo colectivo en torno a la discapacidad
Tracking Pixel Contents