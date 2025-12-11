Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 11 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Ciclo Polifemo en red
Concierto de Cristian de Moret
En este directo, Moret explora nuevos límites en la música flamenca con su tercer álbum Apache bereber, que combina sonoridades flamencas y electrónicas. Cuenta con el maestro de la guitarra flamenca Juan Campos y el versátil percusionista Fernando Maya.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Cantarillo
Recital lírico del Dúo Inara
El Dúo Inara, formado por Irene González Sánchez, soprano, y Nuria Ruiz Pastrana, piano, ofrecerá un recital lírico, a las 18.00, en la Iglesia de la Merced, dentro del ciclo Cantarillo Música en Navidad que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de la Merced.
Plaza de Colón.
18.00 horas.
Real Academia
Sesión pública
Con motivo del Día de la Inmaculada, la Real Academia celebra una sesión pública con la intervención de Juan Aranda Doncel titulada Los franciscanos del convento de San Pedro el Real de Córdoba y la cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
Musical
Representación de ‘Mamma mía!’
Tras tres temporadas de éxito, el famoso musical vuelve a Córdoba del 4 al 14 de diciembre. Localidades de 25 a 70 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
20.30 horas.
Muestra de corales
Actuación del Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba
El Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba, dirigido por Clemente Mata Ruiz, interpretará canciones y música sacra navideña de distintos autores, épocas y procedencias. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Música
Concierto del cuarteto clásico de Córdoba
La Biblioteca Grupo Cántico acogerá la actuación del Cuarteto Clásico de Córdoba que interpretará Variaciones Goldberg, de Johann Sebastian Bach. La entrada es por invitación con punto de recogida en la propia biblioteca.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
América, s/n.
19.30 horas.
Conferencia musical
‘Conjuntos contemporáneos y referencias andalusíes: el Grupo sevillano Califato 3/4’
José Mª Toro Piqueras, de la Universidad de Sevilla, impartirá esta conferencia musical.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.
Cuesta del Bailío,3.
19.00 horas.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo