Herminio Trigo y Francisco García, entre los Pestiños de Plata 2025

El Centro Cívico Vallehermoso acogió en la noche del miércoles la entrega de los premios Pestiño de Plata, una gala particularmente emotiva y cercana que, una edición más, mete de lleno al movimiento ciudadano en el periodo navideño de actos y encuentros tanto públicos como de puertas adentro. Con la presentación de Manuel Sánchez y la actuación a lo largo de la ceremonia del grupo Aires de Poniente, los galardones volvieron a reconocer la “dedicación social, vecinal y la promoción de los valores ciudadanos en el seno del distrito”.

Todo ello en una ceremonia que, coincidiendo con las celebraciones prenavideñas, fechas tícipas de este dulce popular, “subraya el profundo agradecimiento del movimiento asociativo de Poniente Norte a quienes trabajan desinteresadamente por la mejora de la vida en los barrios”, explica Manuel Sánchez.

Entre los premiados de este año se encontró el exalcalde de Córdoba Herminio Trigo por, entre otros méritos, “su implicación con el distrito para conseguir la instalación del centro cívico Vallehermoso”, así como el exdelegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía Francisco García, por impulsar “el proyecto de soterramiento de la Ronda de Poniente” y la conectividad del distrito, tal y como “estaba siendo demandada por el movimiento vecinal”.

Por su parte, recibieron el galardón dos responsables de cuerpos de seguridad del Estado: el policía local Rafael Foche Moreno, distinguido “por su compromiso en la mejora de la seguridad en el distrito como miembro fundamental de las mesas de seguridad”, y Manuel Renco Machado, de la Policía Nacional y también miembro del órgano de coordinación de Seguridad con el vecindario que trabajó “para erradicar el vandalismo” y actos incívicos en estos barrios.

Otra premiada fue la escritora Matilde Cabello Rubio, coordinadora del taller de lectura de la biblioteca del distrito, por “colaborar a conservar el hábito de la lectura y difundir la cultura”; junto a Vicente Pareja Peña, “por su entrega y talante humanitario facilitando siempre que, en los peores momentos, el vecindario pidiese cubrir sus necesidades básicas de consumo"; el biólogo e investigador José Antonio Luna Morillos, “afincado en Madrid pero que nunca ha olvidado su distrito de origen”, y el Teléfono de la Esperanza, “recién llegado al distrito y galardonado por su inestimable labor social y servicio de ayuda, apoyo emocional y prevención del suicidio”.

Autoridades asistentes y premiados en los Pestiños de Plata 2025, instantes antes del acto de entrega. / Córdoba

En la gala se contó con la presencia de los concejales del grupo del equipo de gobierno Miguel Ruiz Madruga, María Evarista Contador y Daniel García Ibarrola, así como de los concejales del PSOE y de IU Antonio Hurtado, Carmen González, María Isabel Bernal, José Antonio Romero y Juan Hidalgo. Fue anfitriona la presidenta del consejo de distrito Poniente Norte, Concepción Sánchez. También estuvo presente María José Priego en nombre de la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.

La ceremonia se enmarca en los actos prenavideños de los colectivos de Poniente Norte, ya una tradición en el movimiento ciudadano cordobés, que también contó ayer con el mercadillo solidario de artesanía con materiales reciclados y de dulces navideños en el centro cívico Vallehermoso junto al espectacular belén que juega con la perspectiva A las puertas de Córdoba. La programación seguirá este jueves con la entrega de premios del concurso de postales navideñas y una fiesta infantil. A partir del 13 de diciembre, los actos del programa se trasladan a Electromecánicas con la 7ª Zambomba Cante y Calle, en el Club de Matrimonios La Unión, y la zambomba navideña solidaria de recogida de juguetes y alimentos del día 20, en el patio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.