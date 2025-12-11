Flujo migratorio: Córdoba recibe más de 1.000 inmigrantes mientras 867 habitantes emigran al extranjero

Unos vienen y otros se van. El flujo migratorio de 2024 dejó un saldo positivoen la ciudad de Córdoba, según la información publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Córdoba ganó 203 habitantes después de recibir a 1.070 inmigrantes llegados de otros países y perder a 867 residentes, que optaron por emigrar al extranjero.

Según los datos publicados, el saldo es positivo gracias a las mujeres. En 2024, llegaron en total 480 hombres y 580 mujeres inmigrantes mientras emigraron desde la ciudad 498 hombres y 369 mujeres. El dato revela cómo las mujeres de Córdoba son más reacias a abandonar su lugar de residencia. Por contra, la ciudad es un referente para la migración femenina procedente de otros países. En total, la ciudad ha ganado en términos de población 211 féminas y ha perdido ocho hombres.

El saldo migratorio (diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores) dista mucho del de los dos últimos años. En 2023, Córdoba ganó 1.208 habitantes por esta vía y en 2022 fueron 2.467, doce veces más que la cifra de 2024.

La edad media de las personas que emigran desde Córdoba al extranjero es de 32 años, la misma que la de los migrantes que vienen desde fuera a la provincia.

En España, el saldo migratorio con el exterior también fue positivo en 2024, en 626.268 personas. Se trata del tercer mayor saldo de los 10 últimos años, por detrás de los registrados en 2022 y 2023. Por comunidades autónomas, todas presentaron saldo migratorio positivo en 2024, destacando Cataluña (129.030), Comunidad de Madrid (113.964) y Comunitat Valenciana (104.776).