Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 12 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Alfonso Carlos Ortiz Prieto

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Juan Arrebola Conchillo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Laura Santos Mesones

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela Méndez Suárez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisca Romero Gallegos

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

El PSOE califica de "anuncios, fiascos y vídeos" la gestión de Bellido

CCOO alerta de la precarización del comercio en Córdoba y denuncia que la conciliación “se ha vuelto imposible”

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado

