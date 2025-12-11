Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 12 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Alfonso Carlos Ortiz Prieto
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Juan Arrebola Conchillo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Laura Santos Mesones
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafaela Méndez Suárez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Francisca Romero Gallegos
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
