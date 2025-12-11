Conferencia
El exembajador de España ante la ONU, Agustín Santos Moraver, abordará en la Universidad de Córdoba el impacto de Trump en Europa
La intervención tendrá lugar este viernes, 12 de diciembre, a las 17.30 horas en el salón de actos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) con motivo de la inauguración del curso del programa de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología
Con motivo de la inauguración del curso académico 2025-2026 del programa de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología de la Universidad de Córdoba, un título universitario de la Universidad de Córdoba y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tendrá lugar este viernes, a las 17.30 horas, una conferencia impartida por Agustín Santos Moraver, exembajador de España ante la ONU.
Moraver abordará un tema de gran actualidad e interés político y económico, como es el impacto de la política arancelaria impuesta por el presidente de EEUU Donald Trump a nivel internacional, así como la actitud de "injerencia" en la geopolítica mundial para "desarticular el multilateralismo, abogando por recuperar el monopolio de la hegemonía y el control estadounidense". Una actualidad política que ha comenzado por la instauración de un "régimen autocrático" en el seno de las instituciones y la política de EEUU, "socavando la democracia en el país americano", explica la UCO en una nota de prensa. El acceso a la conferencia es abierto y gratuito hasta completar aforo.
En el acto de inauguración también participarán el director general de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba, Sergio Castro, la vicedirectora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), Jenny Glikman, el presidente de la Asociación Andaluza de Sociología, Juan José Sebastián Prados, y el director académico del programa de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Sociología, David Moscoso.
Biografía
Agustín Santos Maraver, nacido en Los Ángeles (EEUU) en 1955, estudió Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es posgraduado en la Escuela Diplomática, y ha estado destinado como diplomático en diversas embajadas y consulados (China, Cuba, EEUU, Australia, Sudáfrica, UE-Bruselas). Fue embajador de España ante Naciones Unidas en Ginebra (2011-12) y en Nueva York (2018-2023). Asimismo, ha sido asesor diplomático en Presidencia del Gobierno y Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. En la actualidad es diputado de SUMAR en el Congreso de los Diputados.
