La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba

La empresa pública de vivienda Casa 47 inicia su actividad en Córdoba con un centenar de inmuebles. Fuentes consultadas confirman que el grueso de la oferta estará conformada por estos pisos y por otros activos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en la provincia, al igual que ocurre en el resto de España.

En concreto, el conocido como banco malo (por asumir los activos deteriorados procedentes de entidades financieras que necesitaron ayuda pública) tiene en la actualidad 95 viviendas en Córdoba, de las que 66 (casi el 70%) se hallan en la capital. Entre otros bienes, también dispone de 190 suelos, de los que 111 (el 58%) se localizan en la ciudad de Córdoba.

Estos bienes proceden de diferentes procedimientos desarrollados en los últimos años para gestionar y liquidar los activos deteriorados. Así, entre sus actividades la Sareb ha venido comercializando viviendas en los últimos años, pero desde el pasado 1 de julio ha suspendido, temporalmente, la venta de activos residenciales "para evaluar la cartera y trabajar en el traspaso de activos a la nueva empresa pública de vivienda", según informa en su web.

No obstante, solo se pueden traspasar a Casa 47 aquellos pisos que cumplen los criterios necesarios (entre los que pueden encontrarse superficie, ubicación...) para ser destinados a las políticas de vivienda asequible. Habrá que esperar, por tanto, para conocer qué fin da la Sareb a aquellas viviendas que no han reunido esos requisitos.

En Córdoba, la Sareb cuenta con pisos en Carcabuey (1); Encinas Reales (7), Fernán Núñez (8), Guadalcázar (1), La Carlota (6); Lucena (4); Puente Genil (1) y Villa del Río (1). A estas se añaden las 66 referidas en la capital. En cuanto a los suelos, se localizan en Villafranca (46), Obejo (1); Montoro (1); Lucena (6); La Carlota (4); Bujalance (19) y Baena (2). El listado se completa con los 111 de la ciudad de Córdoba.

Alquiler asequible

Además de los activos de esta sociedad, Casa 47 gestionará otro patrimonio procedente de la construcción propia y de ministerios como Hacienda, Defensa o Interior. Entre otras iniciativas, este año ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por España y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda.

El Ministerio de Vivienda ha avanzado que los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años. El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. En cuanto a los destinatarios, la oferta se dirigirá a la clase media y trabajadora, ya que "a las rentas inferiores se las apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre", puntualiza. En 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles.