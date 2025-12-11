Debate sobre el estado de la ciudad: estos son los anuncios del alcalde de Córdoba para 2026

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha aprovechado, tal y como hizo el año pasado, el debate sobre el estado de la ciudad para realizar anuncios de proyectos de cara al año 2026 y con la intención de avanzar en ellos en lo que resta de su segundo mandato y antes de las próximas elecciones municipales de 2027, a las que, ha vuelto a reiterar, tiene intención de presentarse.

Así, además del entoldado de parte del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor o el objetivo de ampliar el suelo industrial disponible en la ciudad para atraer más empresas, el alcalde ha realizado anuncios que van desde los parques, los aparcamientos, hasta los congresos y la cultura o la octava bajada de impuestos desde que tomara posesión en 2019.

Vivienda y barrios

En vivienda, destaca la finalización del trámite urbanístico del Plan O-1, que permitirá desarrollar más de 4.000 viviendas, así como el impulso a suelos residenciales en Ciudad de Levante. En cuanto a los parques destaca el de Poniente–Miralbaida (ya en contratación), Chinales, y Poniente–Figueroa, que suman 24 hectáreas nuevas al Anillo Verde.

El alcalde anunció el proyecto de pasarela Poniente-Miralbaida, uniendo Parque Figueroa con Huerta de Santa Isabel y aseguró que finaliza en 2026 la pasarela del Parque de Levante, conectándolo con Fátima. Se va a reformar el mapa de distritos de la ciudad, muy demandada por el Movimiento Ciudadano y habrá avances en centros cívicos: Centro Cívico Noroeste (más de 4 millones); Centro Cívico Levante Norte y la reforma del de Fuensanta (500.000 euros). Prometió también la limpieza del río Guadalquivir para 2026.

En Servicios Sociales habrá un nuevo sistema para agilizar citas y trámites, con cajeros de autogestión. Se mantiene el Cheque-Bebé y lanzarán un programa contra la soledad no deseada en mayores.

Aparcamientos, transporte y seguridad

Bellido anunció las catas inminentes para el parking Puerta de Córdoba (ya avalado por Cultura); la licitación del parking en altura de Sagunto en 2026 y avances para el parking del entorno de la plaza de toros, que será modular pero no en altura.

En 2026 se podrá pagar el autobús con el móvil y gestionar bonos digitales y llegan 12 nuevos buses, además de los puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados en el primer semestre del año.

En seguridad, el alcalde anunció una nueva unidad de drones en la Policía Local (para vigilancia en Sierra y ríos), nuevas dependencias tecnológicas para el Comité de Emergencias, evitando fallos como el apagón nacional.

Cultura y congresos

El 2026 será el Año Góngora y albergará un congreso Internacional con 50 expertos mundiales y una exposición en la Biblioteca Nacional de España. En cuanto a congresos, el CEFC acogerá 25 grandes citas en 2026. Se celebrará uno de hispanistas europeos y americanos sobre el Siglo de Oro, un congreso de Cirugía Ortopédica con más de 3.000 asistentes y la Feria Mundial del Queso en Córdoba: 5.000 quesos de 50 países y jurado internacional, además del congreso Andalucía contra el Acoso (29–30 enero), con expertos nacionales. También se creará un concurso de pintura con vocación de convertirse en referente nacional.

El Jardín del Obispo ya está presentado en Cultura a espera del informe para licitar las obras y en 2026 arranca la recuperación de Caballerizas y se dará un impulso al Centro Internacional del Caballo, mientras que concluye la restauración del alminar de Santa Clara.