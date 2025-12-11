El finde llega a Córdoba con una agenda cargada de citas: los drones vuelven por Navidad, el humor de Sergio Bezos y Facu Díaz, y las salas de conciertos a tope

A este fin de semana le faltarán horas para poder disfrutar de todos los planes y propuestas de ocio que llenan la agenda de Córdoba. A la programación de Navidad, con el espectáculo de drones como evento destacado, se suma una programación alternativa en teatros y salas de conciertos, con la presencia de los humoristas Sergio Bezos y Facu Díaz, el concierto de las cordobesas Las Rodes, el musical Mamma Mia y la obra ‘3 de 40’, que ha agotado las localidades en el Teatro Góngora.

¿Alguien quiere más? Llegan nuevas rutas de los Patios en Navidad, una variada programación para los más pequeños de la casa espectáculos de ópera, musical navideño, mentalismo y danza. Estos son las citas destacadas del 12 al 14 de diciembre.

Espectáculo de drones

Los drones vuelven a Córdoba por Navidad. El espectáculo se proyectará este sábado 13 de diciembre en el entorno de La Calahorra, donde se recreará un cuento de navidad con hasta 150 drones, treinta más que el año pasado.

La primera entrega será a las 19.00 horas y otra a las 20.00 horas.

Los Patios de Córdoba en Navidad

Los Patios en Navidad son fieles a su cita con las fiestas del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos en días señalados dentro de diez rutas fijadas, que estarán amenizadas con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros, zambombas y el espectáculo de Cascanueces electrónico.

Regresa la fiesta de los Patios en Navidad / Manuel Murillo

Este fin de semana los días de apertura son el 12, 13, y 14 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con las siguientes rutas:

Ruta 1

Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

Judíos, 6

Martín de Roa, 7

Martín de Roa, 2

San Basilio, 14

San Basilio, 15

San Basilio, 17

San Basilio, 20

San Basilio, 40

San Basilio, 44

Postrera, 28

Duartas, 2

Ruta 2

Menéndez Pelayo, 6 (Ermita de la Alegría)

Marroquíes, 6

Montero, 27

Frailes, 6

Alvar Rodríguez, 8

Jesús del Calvario, 16

Trueque, 4

Ruta 3

Samuel de los Santos Gener, 5 (Cáritas Sagrario)

Maese Luis, 4

Maese Luis, 9

Santa Marta, 10 (Convento de Santa Marta)

Ruta 4

La Palma, 3

Agustín Moreno, 6 (Convento de las Clarisas)

Aceite, 8

Siete Revueltas, 1

Barrionuevo, 43

El humor de Sergio Bezos y Facu Díaz

Doble cita con el humor de altura en el Teatro Avanti este fin de semana con la presencia de Sergio Bezos y Facu Díaz. El primero en subirse al escenario, el viernes 12, será el cómico de ‘La Revuelta’ que presenta el espectáculo ‘Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad’, su primer show en gira donde habla de sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Un show en el que la gente puede hacer lo que quiera y donde se suele crear un ecosistema único en cada espectáculo.

El sábado será el turno de Facu Díaz, que ha agotado las entradas, y su monólogo ‘Esto no es culpa de nadie’, con la premisa de que el nuevo mundo se derrumba ante nuestros ojos y nadie quiere hacerse cargo.

Cartel de 'Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad' / CÓRDOBA

‘Mamma mia’ en el Gran Teatro

El musical ‘Mamma mia’ llenará el Gran Teatro de Córdoba con los grandes éxitos de Abba este mes de diciembre. Están programadas 16 funciones del 4 al 14 de diciembre con las localidades prácticamente agotadas. Cinco de esas funciones tendrán lugar este fin de semana, del 12 al 14 de diciembre. Entradas disponibles aquí.

‘3 de 40’, en el Teatro Góngora

Este viernes, en el Teatro Góngora, se representa la obra ‘3 de 40’, de Paco Rodríguez, dirigida por Francisco García Torrado y protagonizada por Carmen Fierro, Cristina Marabotto, Gema Giménez. En escena, la reunión de tres hermanas que se vuelven a la casa del pueblo tras la muerte de su madre. Las entradas están agotadas.

Detalle de '3 de 40' / CÓRDOBA

Las Rodes, Alberttinny y más en las salas de conciertos

Fin de semana a todo gas en las salas de conciertos de Córdoba como preámbulo a las fiestas navideñas. El viernes, en la Sala Impala, Las Rodes, dúo musical de Córdoba, compuesto por las hermanas Amara y Coral, con un estilo que fusiona elementos del flamenco con influencias latinas, creando una propuesta fresca y única en la escena musical actual.

También en la Sala Impala, el sábado programa doble con Miguel Campello y Alberttinny.

Y en la Sala M100, el sábado, cita con el folk metal con el concierto de la banda aragonesa Salduie. Y a partir de medianoche, sesión DJ con Conexión Breaks.

Planes para niños

Los niños podrán disfrutar de este fin de semana de talleres navideños, funciones teatrales, espectáculos de magia, musicales y funciones temáticas navideñas.

Entre los planes destacados está el parque de atracciones de Chiquilandia y el ciclo ‘Érase una vez’ en el cine Fuenseca, donde este domingo 14 de septiembre, tendrá lugar el espectáculo de mentalismo ‘Creer es poder. La magia de la mente’, a cargo de Tony Bright. A ello se suma tres funciones teatrales para el público familiar.

Operación Ópera

En el Teatro Góngora, a las 12.00 horas, butaca familiar con ‘Operación ópera’, un espectáculo de lírica y misterio dirigido a los más pequeños donde el público es partícipe del desarrollo de la acción.

Escena de 'Operación ópera' / CÓRDOBA

Papá Noel, Misión Salvar La Navidad

En el Teatro El Brillante, este domingo, se representa el musical ‘Papá Noel, Misión Salvar La Navidad: el origen’, con la presencia de el Grinch. A las 18.00 horas.

El ballet de Nunca Jamás, en Avanti

El Teatro Avanti completa las propuestas para los más pequeños con ‘Peter Pan: el ballet de Nunca Jamás’, a cargo de la compañía amateur de Danza Avanti. A las 18.00 horas.

Consulta aquí la programación para niños en Navidad.

Corales, zambombas y Cantarillo

La Navidad en Córdoba tiene banda sonora propia con los villancicos flamencos, la zambomba, cantarillo y los coros.

Entre las citas destacadas está la XXXIII Muestra de Corales Cordobesas, que tendrá lugar en el Teatro Cómico Principal los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 diciembre.

El ciclo musical Cantarillo llenará espacios de Córdoba de música navideña, con actuación este fin de semana en el Conservatorio de Música Rafael Orozco (viernes 12) y la iglesia de la Compañía (sábado 13). Y en la Casa de las Campanas, el recital flamenco ‘Raíces del Pueblo’ cuenta con funciones los días 13 y 14 de diciembre.

Además, los coros llenarán las calles del centro de la ciudad con pasacalles y actuaciones del 9 al 21 de diciembre, en horario de tarde.

Concurso de Belenes de Córdoba

La Fundación Kutxabank y la Asociación de belenistas de Córdoba se unen una Navidad más en Córdoba para ofrecer uno de los clásicos de estas fiestas: el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba. La cita cumple este año su 44º edición y ofrece la oportunidad de recorrer los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

En total participan 27 belenes con las categorías de populares, artísticos y dioramas; y fuera de concurso se exhiben el Belén de Kutxabank, en el Edificio de Servicios Generales y Oficina Principal, Ronda de los Tejares esquina con la Avenida de Gran Capitán, en el escaparate, y también el Belén de la Fundación Kutxabank, en el Palacio de Viana.

Los belenes se pueden visitar del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026, y el horario de apertura puede variar según el recinto. Puede consultarse el listado completo aquí.

Concurso de belenes 2025. / Córdoba

Otoño en las Iglesias Fernandinas

El ciclo de música clásica ‘Otoño en las Iglesias Fernandinas’ llega el 12 de diciembre a la iglesia de San Nicolás, con la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, que interpretará el ‘A Haendel ad Nativitatem’.

Navidad Flamenca en el Potro

El Centro de Flamenco Fosforito acoge el ciclo ‘Navidad flamenca’. Este domingo, 14 de diciembre, Zambomba de Ezequiel Benítez. A las 12.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.