Córdoba encadena tres años de crecimiento empresarial y suma 309 sociedades en un año

El tejido productivo de Córdoba crece por tercer año consecutivo y lo hace con más fuerza que en ejercicios anteriores. De acuerdo con la información difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia ha iniciado 2025 con un total de 46.820 empresas activas y el dato representa un aumento de 309 (+0,7% en términos porcentuales) respecto al año anterior, ya que en 2024 registró 46.511 sociedades tras ganar 121.

Por tanto, la actual es la cifra más alta de empresas que se observa en Córdoba desde 2022, cuando contaba con 48.946. Todavía permanece un 4% por debajo de ese dato. Así, el tejido empresarial se mantiene lejos del récord anotado en 2008, cuando contaba con 50.057 sociedades, según indica la estadística del Directorio Central de Empresas (Dirce), iniciada en 1999.

Acerca del perfil de estos negocios, cabe destacar que 364 son sociedades anónimas. Además, entre las condiciones jurídicas más frecuentes destacan las 13.695 sociedades de responsabilidad limitada, que representan el 29% del total, y las 28.825 personas físicas, que conforman el grueso del tejido productivo de la provincia, el 62% en términos relativos.

En relación con estas formas jurídicas, un 53% de las empresas cordobeses no tiene trabajadores asalariados y el 28% cuenta con 1o 2 empleados. Estos son los grupos mayoritarios, pero en el otro extremo aparecen cinco sociedades que emplean a entre 1.000 y 4.999 trabajadores en la provincia. Córdoba carece de empresas más grandes.

Más emprendimiento y menos disoluciones

En otro orden de cosas, el INE ha publicado este jueves, asimismo, la estadística de Sociedades Mercantiles. Según este trabajo, Córdoba ha asistido a la constitución de 1.094 empresas hasta el pasado octubre y esta cifra supone un aumento del 4% respecto a las 1.047 sociedades constituidas en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, el capital de las nuevas empresas se ha reducido un 41% anual, hasta los 53,3 millones de euros.

Otro aspecto positivo de la evolución del tejido productivo en la provincia es que la disolución de sociedades ha bajado un 16% interanual. En los diez primeros meses de este año han desaparecido 235 empresas.

El dinamismo empresarial experimentado en Córdoba ha sido similar al andaluz. En este sentido, la estadística del INE pone de manifiesto que el incremento del número de empresas constituidas en la provincia apenas ha sido unas décimas inferior a la subida del 5% registrada en la comunidad autónoma. En Andalucía han iniciado la actividad 17.551 sociedades. No obstante, tanto Córdoba como Andalucía se mantienen por debajo del crecimiento registrado en España, donde este año se han dado de alta 104.943 sociedades, un 6% más que en 2024.