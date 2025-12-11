Hacemos Córdoba critica que el alcalde "prioriza el mercado a los derechos de los trabajadores"

Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba, ha acusado al gobierno municipal de priorizar el "mercado frente al derecho de las personas". Durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad, Hidalgo ha criticado directamente al alcalde por haber aprobado bonificaciones fiscales a empresas como Hitachi, "dejando de tributar más de 400.000 euros al Ayuntamiento, mientras fuera se hace la foto" con los trabajadores.

"Abajo dice una cosa y arriba hace otra": así ha resumido Hidalgo la gestión de un Bellido "sin ningún tipo de crítica", "apenas dos minutos de una hora y veinte que ha estado hablando", después de que todos los grupos de la oposición hayan protestado por la duración de la intervención inicial del alcalde al extenderse más de los 45 minutos "pactados" en la junta de portavoces.

Abandono en las empresas públicas

Hidalgo, que ha perdido casi tres minutos de su tiempo en ese envite, ha achacado la dejadez municipal en las empresas municipales, principalmente en Vimcorsa, Aucorsa, Sadeco o Cecosam, mientras se dedica a sacar pecho del éxito del desempleo o la Base Logística que Hidalgo atribuye a las políticas de Yolanda Díaz y al Gobierno Central.

"Todo eran proyectos y lo único que se ha hecho es la transformación de la antigua escuela infantil Félix Ortega y la segunda fase de Sama Naharro", ha dicho en referencia a Vimcorsa, "a la que han convertido en una inmobilidaria". En materia de vivienda, Hidalgo ha reclamado que se dediquen a viviendas públicas de alquiler y menos aprobaciones de nuevos apartamentos turísticos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tras las nuevas licencias de esta semana.

Sobre Aucorsa, ha criticado el "incumplimiento" de promesas como el aumento de la flota o la no instalación de mamparas que protejan la seguridad de los conductores. Por otra parte ha indicado que "están dejando morir a Cecosam", la empresa municipal de cementerios, con unas "instalaciones obsoletas" y sin novedades sobre "un cementerio de animales que no quieren".

Respecto a la limpieza, Hidalgo ha achacado la compra de camiones diésel -a lo que Torrico le ha respondido que responde a un plan estratégico frente a posibles apagones- y el abandono en los barrios de la periferia.