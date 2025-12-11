Los cinco ‘must have’ de la Navidad en Córdoba que no puedes dejar escapar: “Esto no se ve en ningún otro lugar”

El alumbrado navideño, los mercadillos, las rutas de belenes, las zambombas o las Cabalgatas de Reyes Magos, por mencionar algunos, son denominadores comunes a la celebración de la Navidad en la mayoría de las capitales y pueblos del territorio nacional.

Sin embargo, siempre hay algún detalle, alguna tradición, alguna propuesta, que consigue que la celebración en algunas ciudades destaque por encima de otras. Así sucede en el caso de Córdoba, que sorprende a vecinos y visitantes con la posibilidad de vivir situaciones únicas en estos días de fiesta.

Aquí tienes cinco propuestas imperdibles que te llevarán a disfrutar de una Navidad única en Córdoba. Entre ellas destaca una cita que no encontrarás en ningún otro lugar de España: disfrutar de los Patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, vestidos de Navidad.

Patios en Navidad La Navidad en Córdoba cuenta con una propuesta única y original que solo se puede vivir en la capital durante el mes de diciembre. Los Patios de Córdoba, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, abren sus puertas con motivo de estas fiestas engalanados para la ocasión con flores de pascua, belenes y decoración navideña y con el hilo musical de la zambomba flamenca y los villancicos. El evento, que se ha convertido en una tradición en Córdoba, se desarrollará los fines de semana del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos repartidos en diez rutas. En el recorrido, además de disfrutar de la idiosincrasia de los Patios en Navidad, el visitante podrá disfrutar con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros y zambombas. La cita ha sido destacada incluso por el Ministerio de Industria y Turismo como una de las mejores actividades para hacer esta Navidad en España. “Siguen sorprendiendo a quienes no imaginan estos espacios tradicionales iluminados y decorados en invierno, con un ambiente totalmente distinto al de mayo”, señalan.

Lluvia de estrellas en Cruz Conde Desde 2019, la Navidad en Córdoba va unida al espectáculo de luz y sonido en la calle Cruz Conde, transformada en el corazón de las fiestas en la capital. Este año, se mantiene el diseño del show Lluvia de estrellas, estrenado en 2024, y que incorpora los árboles de esta popular y céntrica vía como elemento decorativo. En Cruz Conde se instala una estructura de 21 pórticos para formar el túnel con pilares de 12 metros de altura y 5,5 de anchura que generan ese efecto de cielo estrellado. El montaje completo tiene 487.000 puntos led de bajo consumo, de los que 49.680 se instalarán en los magnolios de la calle, además de 100 estrellas suspendidas en el túnel que conservarán ese efecto luminoso de día. El espectáculo de Cruz Conde consta de cinco pases musicales diarios, tres de ellos contarán con sonido reducido para que las personas con espectro autista puedan disfrutar del show. Además, dispondrá de un bucle magnético para que las personas sordas o que necesiten audífonos también puedan ser partícipes. Los horarios son los siguientes: 18:30 horas

19:00 horas

19:30 horas

20:00 horas

20:30 horas

Drones en la Calahorra y 'mapping' en La Corredera Los drones vuelven a Córdoba por Navidad. El espectáculo se proyectará este sábado 13 de diciembre en el entorno de La Calahorra, donde se recreará un cuento de navidad con hasta 150 drones, treinta más que el año pasado. La primera entrega será a las 19.00 horas y otra a las 20.00 horas. También repite el 'videomaping' La luz de Navidad, con pases días 19, 20 y 21 diciembre a las 19, 19.30 y 20.00 horas, en la Plaza de la Corredera.

Ruta de belenes tradicionales Los belenes protagonizan otra de las propuestas para disfrutar en familia estas fiestas. En Córdoba hay tres propuestas destacadas, que permiten disfrutar de 28 belenes. El Belén municipal instalado en el Oratorio de San Felipe Neri, realizado por la Asociación de Belenistas de Córdoba por encargo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, es uno de los clásicos de la temporada. En la Fundación Cajasol puede verse otro de los belenes. Con el título Rincones de Córdoba, que muestra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en un recorrido costumbrista lleno de detalles y artesanía. La Calleja de las Flores, la Cuesta del Bailío o la Puerta del Puente están presentes en uno de los montajes más visitados cada año. Completan la propuesta los belenes que participan en el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba, en el que participan 26 belenes en las categorías de artísticos, populares y dioramas. Los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

Cabalgata de Reyes Magos La noche del 5 de enero es el momento más esperado por los pequeños en la Navidad cordobesa. Lo que hace especial a la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba no es solo el desfile principal, que recorre cada año las principales calles de la capital, sino las cabalgatas de los barrios y las barriadas en las que los vecinos se vuelcan para vivir una jornada de ilusión. Son las cabalgatas de La Viñuela, Ciudad Jardín y Santa Rosa, que darán comienzo coincidiendo con el final de la oficial. Y las de las barriadas: Higuerón — 15.30 horas

Villarrubia — 16.00 horas

Alcolea — 17.00 horas

Trassierra — 17.30 horas

Cerro Muriano — 17.30 horas

Santa Cruz — 18.00 horas En cuanto a la cabalgata principal, a la espera de la presentación de la edición de este año, se prevé un recorrido similar al del año pasado, partiendo de la plaza de Santa Teresa a las 17.00 horas, desde donde saldrán las reales carrozas de los tres Reyes Magos con toda su comitiva por la Avda. De Cádiz, Puente de San Rafael, Avda. del Corregidor, Avda. Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Avda. De los Molinos, finalizando el cortejo a las 21.30 horas en Avda. de las Ollerías.