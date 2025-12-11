Córdoba capital gana 541 habitantes en un año mientras la provincia crece solo en una persona

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este jueves los datos actualizados del Padrón Municipal con fecha 1 de enero de 2025, en el que consta el número de vecinos empadronados en los distintos municipios de España. La publicación muestra un dato positivo y dos negativos. Por un lado, la imagen que refleja es la de una capital que deja de perder población aunque en un número muy reducido, apenas un 0,13%. Córdoba ha pasado de tener 322.811 habitantes en enero de este año a 323.262 en enero de 2024. En la parte negativa, pese a los pequeños incrementos registrados en casos puntuales, la ciudad tiene un 1,25% menos residentes que hace una década y la provincia solo ha ganado un habitante en un año. Según el Boletín Oficial del Estado, los municipios de Córdoba sumaban 772.152 habitantes en enero de 2024 mientras que en enero de 2025 la cifra total es de 772.153.

Del total de personas empadronadas en Córdoba, un 52%, un total de 168.331 son mujeres, frente a un 48% de hombres, 154.931. La población se incrementa fundamentalmente por el lado de las mujeres, ya que de los 451 habitantes nuevos, un 74%, 336, son féminas, frente a 115 hombres más.

Las cifras recopiladas por el INE desde el año 1998 señalan las tendencias poblacionales de las últimas décadas y cómo desde 1998 hasta 2014 el número de habitantes de la capital cordobesa mantenía un aumento sostenido hasta que empezó a caer en 2014, cuando había empadronadas en la ciudad 328.041 habitantes. Desde entonces, la tendencia constante ha sido a la baja, con pequeños destellos en años puntuales como en 2020, cuando se pasó de 325.701 a 326.029 habitantes (328 más) o en 2023 cuando hubo un repunte más acusado al pasar de 319.515 a 323.763 vecinos (4.248). La fotografía en perspectiva, no obstante, indica que esos incrementos no sirven para mejorar los datos, ya que Córdoba tiene actualmente 4.100 habitantes menos que hace diez años, en 2015, cuando el dato del Padrón Municipal arrojaba un total de 327.362 residentes.

Solo cuatro municipios con más de 20.000 habitantes

La estampa de la provincia exhibe la falta de músculo en cuanto a crecimiento poblacional, ya que en un año, ha ganado solo un habitante. En este momento, solo hay cuatro localidades con más de 20.000 habitantes que son Lucena, Montilla (22.305), Priego de Córdoba (21.764) y Puente Genil (29.963). Salvo Lucena (43.408), que gana 322 habitantes, el resto pierden.

Por su parte, hay seis localidades con más de 10.000 habitantes, entre ellas Cabra, que hasta el año pasado superaba los 20.000 y que actualmente está en 19.995. Las otras son Aguilar de la Frontera (13.130), Baena (18.386), La Carlota (14.503), que sube ligeramente, Peñarroya-Pueblonuevo (10.244) y Pozoblanco (16.931).

Por encima de 5.000 habitantes, hay 14 municipios: Almodóvar (8.040), Bujalance (7.063), Castro del Río (7.597), Fernán Núñez (9.670), Fuente Palmera (9.883), Hinojosa del Duque (6.534), Montoro (9.004), Nueva Carteya (5.235), Posadas (7.273), La Rambla (7.412), Rute (9.824), Santaella (4.641), Villa del Río (8.852) y Villanueva de Córdoba (8.328).