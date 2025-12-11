Córdoba asigna 6,13 millones de euros a la Iglesia en la Renta 2025, con 2.834 contribuyentes más que en 2024

Córdoba registró en la campaña de la Renta del año 2025 (IRPF de 2024) un total de 173.061 declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica, es decir, 2.834 declarantes cordobeses más que en la campaña de 2024.

Con un importe total asignado de 6.135,337 euros, el porcentaje de las declaraciones con asignación a la Iglesia es de 41,57% del total. Desde la Diócesis de Córdoba, celebran que "esto demuestra que los cordobeses continúan confiando en la labor de la Iglesia, una confianza que han depositado también más de 9 millones de contribuyentes que marcaron la casilla a favor de la Iglesia en la campaña de la Renta de 2024". Con estos datos, Córdoba sigue por encima de la media de toda España (30,43%) y de Andalucía (37,51%).

"Es importante resaltar que esa recaudación obtenida en la provincia de Córdoba es superior a la que la Diócesis recibe una vez se produce el reparto a todas las diócesis por la CEE a través del Fondo Común Interdiocesano. Este fondo sirve para que se financien adecuadamente diócesis con menor población o con problemas tan relevantes como el que asola a la denominada España vaciada", explica.

La Conferencia Episcopal Española recibió el día 3 de diciembre los datos provisionales de la Asignación Tributaria realizada a favor de la Iglesia católica correspondiente a 2024, declaración efectuada en la primavera de 2025. El número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que supone un aumento de 106.363 declaraciones con respecto a 2023. La cantidad asignada se sitúa en 429.335.080 euros, con un incremento de 46.897.081 euros en relación al ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 12%.

Atendiendo a las declaraciones conjuntas de la renta, son más de 9 millones los contribuyentes que marcan la X en favor de la Iglesia católica, quienes han confiado en la labor de la Iglesia y a los que el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha dedicado una campaña para agradecer la confianza y respaldo denominada Más de 9 millones de gracias, que se puede consultar en la web de Xtantos.

Asimismo, la CEE ha señalado que se consolida la tendencia al alza de los últimos años, si bien el porcentaje total de contribuyentes que eligen esta opción experimenta un leve descenso del 0,34%, un fenómeno que la CEE atribuye al aumento del 1,09% en las declaraciones que no marcan ninguna casilla, cifra que ahora se acerca al 40%. Por otra parte, la casilla destinada a fines sociales ha registrado una caída del 1,04%.

Resultados por comunidades autónomas

El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 16 de las 17 Comunidades Autónomas (especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha).

Atendiendo al porcentaje de asignación, disminuye en todas las comunidades, salvo en la Hacienda Foral de Guipúzcoa por segundo año consecutivo. Nueve comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes, el 30,08%, destacando Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). Por debajo de la media se encuentran Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).