Córdoba se abona a las borrascas intermitentes: la Aemet avisa de nuevas lluvias para estos días las próximas semanas

Las borrascas del Atlántico Norte seguirán dejando chubascos en Córdoba en las próximas dos semanas en una sucesión de borrascas intermitentes que darán lugar a un ambiente atmosférico que alternara jornadas de inestabilidad con otras sin atisbo de lluvia, en una tónica similar a la vivida en la capital esta semana. Unos chubascos que están presentes hasta las puertas de las vacaciones de Navidad, despidiéndose del cielo cordobés en el día previo a la Lotería de Navidad.

Así, tras las precipitaciones caídas este miércoles, y que dejaron 10 litros en la capital, las lluvias volverán a Córdoba este viernes 12 de diciembre, concentradas en el primer tramo de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta para esta jornada cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas.

Los cielos permanecerán nubosos o muy nubosos hasta mediodía, con un 75% de probabilidades de precipitaciones entre las 6.00 y 12.00 horas, y evolucionarán a intervalos nubosos con lluvia escasa hasta las 18.00 horas, cuando desaparece la previsión de chubascos.

La climatología respetará el fin de semana, con ambiente estable, y subida de las temperaturas, marcando máximas de 20 y 19 grados, respectivamente, el sábado y el domingo.

Precipitaciones y cota de nieve en 1.100

Tras el descanso del fin de semana, la lluvia volverá el lunes 15, día en que se esperan intervalos nubosos y lluvia escasa con un 65% de probabilidad de precipitaciones; mientras que el martes 16 la borrasca será más intensa, con cielos nubosos y lluvia, cuya probabilidad se eleva al 100%.

La bajada de temperaturas prevista la semana que viene sitúa la cota de nieve para la jornada del martes en 1.100 metros.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos como Metored o Eltiempo.es, apunta a que los chubascos perdurarán el miércoles 17, para experimentar un parón el jueves, y volver a escena el viernes 19 de diciembre.

Tras un nuevo parón el sábado, los chubascos podrían volver el domingo 21 de diciembre, a las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad.

¿Lloverá en Córdoba en la Tardebuena y Navidad?

Los mismos portales meteorológicos ya dan su pronóstico para las jornadas del 24 y 25 de diciembre, dibujando qué se puede esperar para la celebración de la Tardebuena, Nochebuena y Navidad.

Si bien aún es pronto, las previsiones apuntan a tiempo estable para ambos días, sin rastro de lluvia, aunque con algunas nubes en el cielo. Las máximas estarán en torno a los 15 grados y las mínimas oscilarán entre los 3 y 5 grados.