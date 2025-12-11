Choque frontal en el debate de Córdoba: Bellido presume de gestión y la oposición le acusa de estar desconectado

El debate sobre el estado de la ciudad de Córdoba se ha saldado con un José María Bellido que ha vuelto a aprovechar para anunciar proyectos y repasar los avanzados y una oposición que, aunque dispersa en ocasiones, ha coincidido en acusar al alcalde de estar desconectado de los barrios y sus vecinos, de beneficiar "a sus amiguetes" con contratos y de "colgarse la medalla" por medidas de otras administraciones públicas, como el Gobierno central.

La discusión ha durado más de lo que inicialmente estaba previsto y había sido anunciado, aunque el alcalde no tenía realmente límite de tiempo en sus intervenciones, a diferencia de la oposición, con 15 minutos cada portavoz más otros 7 para replicar, que se alargaron más de la cuenta. Esta cuestión generó la primera polémica de la jornada, en la que también se perdió tiempo y tuvo que intervenir incluso el secretario del Pleno.

La oposición coincidió en la falta de limpieza en la ciudad y la "privatización" y "mala gestión" de los servicios públicos, además de acusar al alcalde de no pisar los barrios, de estar alejado de la realidad de los cordobeses. Lo señalaron por "mirar los servicios públicos como un mercado", tal y como dijo el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, y de favorecer a "sus amiguetes" con contratos. Asimismo, le reprocharon propaganda y "ponerse medallas" por logros de otras administraciones, como la bajada de las cifras del paro o el aumento del turismo, que el alcalde mencionó durante su primera intervención como parte de los logros del equipo de gobierno local. Para Antonio Hurtado, para el que podría ser el último debate del estado de la ciudad como portavoz de los socialistas, el alcalde "compra voluntades con dinero público" y encarna una "pantalla engañosa de moderación".

Debate sobre el estado de la ciudad en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

Estado de las calles

Así, la suciedad en las calles fue de los puntos importantes del debate, señalada por todos los grupos políticos y por el propio alcalde, que defendió el nuevo plan de choque de Sadeco y echó la culpa al Gobierno central por la subida de la tasa de la basura por una obligación legal derivada de normativas estatales. Esa estrategia la empleó también con el problema de la vivienda, cuestionando la autoridad de la oposición para hablar sobre el tema.

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, fue dura en criticar las bajadas de impuestos de Bellido: "Baja en un euro el IBI y luego te pega un sablazo con la basura", señaló antes de agregar que "Córdoba tiene el sexto recibo más caro de España y el más caro de Andalucía".

Con todo ello, el PP, en voz de Miguel Ángel Torrico, tachó a la oposición de "catastrofista" y de no aprovechar el momento para proponer ideas o proyectos durante estos debates. Además, Torrico tiró de política nacional, llegando a mencionar a "presuntos ladrones y presuntos abusadores" y llamando al PSOE "el partido más corrupto de la historia de la democracia", no sin respuestas directas desde la bancada de la oposición y aplausos desde la del PP.

Irrumpen en el salón de penos

Antes de comenzar la sesión, el alcalde recibió a los trabajadores de Hitachi, cuya situación se coló también en el debate. Juan Hidalgo criticó a Bellido por haber aprobado bonificaciones fiscales a empresas como esta, "dejando de tributar más de 400.000 euros al Ayuntamiento, mientras fuera se hace la foto" con los empleados.

Durante el Pleno, irrumpieron en la sala las trabajadoras de ayuda a domicilio del sindicato de CTA, acusando al alcalde de "abandonar" los servicios públicos y de "no escuchar" sus denuncias.