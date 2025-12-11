CCOO alerta de la precarización del comercio en Córdoba y denuncia que la conciliación “se ha vuelto imposible”

El sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha denunciado este jueves el deterioro progresivo de las condiciones laborales en el sector del comercio —uno de los principales motores económicos de la provincia— y ha alertado de que la conciliación familiar “se está volviendo imposible” para miles de empleados. Según la responsable provincial de Comercio, María José Merino, las cargas de trabajo en estas fechas “son insoportables” y están provocando que “cada vez haya menos alicientes para trabajar en el sector”.

Merino ha subrayado que la situación es especialmente grave en los grandes almacenes, donde los convenios obligan a trabajar domingos y festivos sin compensación en muchos casos. “La liberalización de horarios está convirtiendo la conciliación en una quimera y está deteriorando la salud de las plantillas, agotadas por ritmos intensos y falta de descanso”, ha afirmado.

Una encuesta con 24.227 respuestas evidencia el malestar

CCOO ha presentado los resultados de una encuesta estatal realizada entre el 1 y el 8 de diciembre a 24.227 trabajadores de diez grandes superficies. Las conclusiones muestran un panorama ampliamente precarizado:

El 75% reclama que el trabajo en domingos y festivos sea voluntario y compensado .

sea voluntario y compensado Casi el 100% afirma sufrir sobrecarga laboral, falta de descanso y dificultades para conciliar.

afirma sufrir sobrecarga laboral, falta de descanso y dificultades para conciliar. Un 71% considera que la obligación de trabajar festivos sin compensación es “lo peor” de su empleo.

considera que la obligación de trabajar festivos sin compensación es “lo peor” de su empleo. El 72,7% cree que su esfuerzo no está reconocido con una retribución justa.

cree que su esfuerzo con una retribución justa. El 48,3% asegura que sus condiciones laborales han dañado su salud.

asegura que sus condiciones laborales han dañado su salud. Las principales demandas sindicales incluyen más días de descanso, plantillas suficientes, respeto del calendario laboral y sustituciones garantizadas.

Según Merino, estos datos “reflejan una realidad insostenible” que exige medidas inmediatas. Por ello, CCOO está desarrollando una campaña informativa para recordar a las plantillas que el trabajo en festivos “es voluntario”, que debe pagarse como hora extra y que no se pueden vulnerar los descansos mínimos entre turnos.

Movilizaciones el 18 de diciembre

Ante el empeoramiento del subsector de grandes almacenes, CCOO Servicios ha convocado concentraciones el próximo 18 de diciembre en diversas ciudades españolas. En Andalucía, las protestas se celebrarán en El Corte Inglés de Nervión (Sevilla) y en Makro Málaga.