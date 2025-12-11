Defensa licita el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba por 395 millones

El Ministerio de Defensa ha sacado este jueves la licitación del contrato para la construcción de la primera fase de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, por un presupuesto de 394,8 millones de euros. Se trata del contrato central de la futura instalación y contempla un plazo de ejecución de tres años.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la obra se licita por un importe de 394,8 millones de euros. El contrato incluye la edificación de todos los edificios previstos en la base, así como la urbanización integral del recinto y la instalación de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento.

Obras Base Logistica del Ejercito de Tierra BLET en la Rinconada / Manuel Murillo

Dos lotes

La actuación se divide en dos lotes. Uno destinado a las infraestructuras logísticas y de mantenimiento de sistemas de armas. Otro dedicado a las dependencias administrativas y de servicios.

El plazo de ejecución previsto es de 36 meses para el lote principal y 19 meses para el segundo. La previsión oficial fija el inicio de los trabajos el 1 de abril de 2026.

Obras de urbanización de la Base Logística del Ejército de Tierra, en La Rinconada. / Manuel Murillo

Las empresas que estén interesadas en llevar a cabo los trabajos podrán presentar su oferta hasta el 19 de febrero de 2026.

Un paso imprescindible

La construcción de los edificios de la BLET requiere contratos de gran volumen económico. En la Administración General del Estado, todo gasto que supera determinados umbrales —especialmente en el ámbito de Defensa— debe ser autorizado previamente por el Consejo de Ministros, trámite que se cumplió el pasado 25 de noviembre.