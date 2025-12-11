Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Córdoba ampliará su suelo industrial para atraer más empresas

El alcalde destaca la ampliación de Rabanales 21 y una segunda fase para La Rinconada

Rabnales 21.

Rabnales 21. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba quiere ampliar el suelo industrial disponible en la ciudad para continuar albergando y atrayendo empresas. El alcalde, José María Bellido, ha aprovechado el debate sobre el estado de la ciudad para lanzar varios anuncios al respecto, como la ampliación de Rabanales 21 o el estudio para una segunda fase del parque logístico de La Rinconada.

En este sentido, la ampliación de Rabanales 21 estará contemplada en el futuro PGOM y contará con una superficie aproximada de 14 hectáreas, que servirá para seguir impulsando la industria y acoger a nuevas empresas o ampliar instalaciones.

En el caso del Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán, el de La Rinconada, el alcalde ha destacado que las obras de urbanización están por empezar tras su adjudicación el pasado 1 de diciembre por 38,3 millones de euros. En este sentido, ha anunciado que están estudiando que se amplíe también en el PGOM una segunda fase para este proyecto y "seguir creciendo como destino industrial".

El Ayuntamiento de Córdoba ampliará su suelo industrial para atraer más empresas

