El alcalde destaca el "nuevo modelo de reindustrialización" en Córdoba durante el debate del estado de la ciudad

Tras dos años y medio de su segundo mandato, el alcalde, José María Bellido, asegura que "Córdoba despega y está mucho mejor que la que nos encontramos en 2019", y la ha calificado como un "oasis de estabilidad en un panorama desolador" durante el debate sobre el estado de la ciudad, celebrado este jueves y donde ha centrado parte de su discurso en el "nuevo modelo de reindustrialización" en la ciudad, sacando pecho de las empresas que han anunciado que se instalan o amplían sus operaciones en la capital.

"Las nuevas empresas encuentran un socio leal en este gobierno, con un entorno fiscal amable que permite generar empleo" tras la "pesadilla fiscal" que asegura se encontró al llegar al gobierno local en 2019. Ha recordado las siete bajadas de impuestos consecutivas, que se traducen en 100 euros menos de impuestos al año. "Hemos sentado las bases para inversiones que superan los 500 millones de euros y generarán 1.171 empleos directos", (2.800 si se suma la BLET), ha afirmado antes de felicitar a Urbanismo por agilizar los trámites, también en las licencias y gracias al acuerdo con los colegios profesionales, que ha permitido que la espera se reduzca hasta los 70 días. Se destaca la agilización de licencias con 1.062 aprobadas en dos años y medio, por valor de 509 millones.

Asimismo, ha destacado la actividad del aeropuerto y la recuperación de vuelos regulares "gracias al diálogo y la alianza entre Junta, Diputación y Ayuntamiento". El 2026 será el primer año con grandes líneas regulares operando todo el año en el aeródromo tras un 2025 que, ha vaticinado, cerrará con 25.000 viajeros, récord histórico gracias a la actividad de Vueling, Binter y Air Nostrum.

Para el alcalde, Córdoba ahora es una ciudad "con más empleo, industria, vivienda, más moderna, más sostenible y más inclusiva, con mejores conexiones gracias a la gestión del gobierno local, que ha cerrado carpetas de proyectos estancados durante años" y en contraposición del PSOE y "sus socios radicales que hacen lo que sea necesario para mantenerse en el poder", una realidad "que seguimos viviendo en España".

El alcalde recuerda la proyección de nuevas viviendas

Otro de los objetivos prioritarios del Consistorio, según el alcalde, es seguir trabajando para mejorar el acceso a la vivienda. Ha recordado que se pusieron en carga 5.000 nuevos viviendas en el anterior mandato, mientras que este están proyectadas más de 6.000 y el "mayor crecimiento residencial de Andalucía en Huerta de Santa Isabel". Así, el nuevo PGOM incluirá que los nuevos desarrollos cuenten con un 50% para la construcción de VPO y se prevé que Vimcorsa invierta 12 millones de euros para viviendas protegidas en régimen de venta y alquiler. Además, busca impulsar nuevas zonas de expansión a través de Urbanismo y garantizar suelo para 30.000 nuevas viviendas en las próximas décadas, así como revisar los apartamentos turísticos cada dos años tras la cancelación de 450 pisos este año en Córdoba.

Durante el Pleno, han irrumpido en la sala las trabajadoras de ayuda a domicilio del sindicato de CTA, acusando al alcalde de "abandonar" los servicios públicos y de "no escuchar" sus denuncias. Antes, Hitachi protestó a las puertas del Ayuntamiento y el alcalde dedicó unas palabras de apoyo a los trabajadores durante su discurso.

Hubo también rifirrafe por los minutos que ha empleado el alcalde en su primera intervención, que ha criticado el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, acusando a Miguel Ángel Torrico de "mentiroso" tras haber anunciado que la intervención duraría 45 minutos. El portavoz de Hacemos Córdoba también lo ha criticado y lo ha calificado como "trampa" a las que "nos tiene acostumbrado el PP", un "fraude continúo que también ejercen en la calle" y que el alcalde "empleó apenas dos minutos, de una hora y veinte, en hacer autocrítica".