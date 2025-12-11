El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: "No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha reunido este jueves a las puertas del Ayuntamiento con miembros del comité de empresa de Hitachi que se han concentrado para pedir su intervención tras las sanciones a 76 empleados de la fábrica por el encierro del pasado 19 de noviembre en las instalaciones de la compañía.

Tras escuchar sus reclamaciones, Bellido ha tomado la palabra para asegurar que "no vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de los derechos laborales o despidos". Así lo ha reiterado también al comienzo del debate del Estado de la ciudad que se celebra este jueves, asegurando que el crecimiento empresarial no puede ponerse por encima de los empleados.

El alcalde ha trasladado así su "apoyo moral" a los trabajadores, dentro de que "no podemos inmiscuir nos en la negociación". Por su parte, desde el comité de empresa de Hitachi han aplaudido el gesto del alcalde, "pero quizás más adelante vamos a necesitar más apoyo".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, habla con los trabajadores de Hitachi a las puertas del Ayuntamiento. / Manuel Murillo

Conflicto laboral

Como portavoz del comité de empresa de Hitachi, Domingo Centellas, ha recordado que el jueves pasado se mantuvo una reunión entre las partes en la que se "acordó" una desescalada del conflicto paralizando las sanciones por parte de la empresa, mientras que los empleados se comprometían a parar la huelga de este jueves 11 de diciembre. Sin embargo, Centellas ha denunciado que esta misma semana se han ejecutado los expedientes disciplinarios.

Además, los trabajadores han asegurado que las sanciones se han ejecutado "de forma arbitraria según los intereses de la producción de la fábrica", ya que algunos han sido suspendidos de empleo y sueldo durante 60 días y otros 120.

Este jueves se reunirán nuevamente en Sevilla ambas partes. Centellas ha asegurado que no se van a negar a sentarse para negociar. "No sabemos lo que saldrá de allí ni cuáles serán los siguientes pasos".