El alcalde anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado la intención de entoldar las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor durante la celebración de la Feria de Córdoba, según ha detallado este jueves durante la sesión plenaria extraordinaria de control y fiscalización, el debate sobre el estado de la ciudad.

Esta actuación se sumará a la siembra de arbolado en el recinto y, según Bellido, empezarán a trabajar ya con la redacción y licitación de la obra, con la intención de tenerlo listo antes del final del mandato. Serán, ha detallado, aproximadamente 6.000 metros cuadrados de toldos repartidos entre las dos vías.

Ampliación de Rabanales 21 y segunda fase de La Rinconada

Este es apenas uno de los anuncios de la batería de proyectos que ha anunciado el alcalde en el salón de Plenos este 11 de diciembre, donde también ha anunciado que, en materia de Urbanismo, el próximo PGOM va a incluir la ampliacion del suelo reservado para Rabanales 21 en 14 hectáreas con el objetivo de seguir acogiendo industrias innovadoras. Asimismo, pretenden ampliar en una segunda fase el proyecto del parque logístico Gran Capitán, el de La Rinconada, que en breve comenzará las obras de urbanización. En cuanto a viviendas, además de los suelos que ya estaban previstos, el alcalde quiere acelerar otros trámites para 4.000 nuevas viviendas, así como retomar el proyecto de la Ciudad de Poniente.

Por otro lado, durante 2026 se celebrarán en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) 25 nuevos congresos, entre ellos la Feria Mundial del Queso, un evento que muy pocas veces ha salido de Suiza, y en el que participan 50 países, además del congreso andaluz contra el acoso escolar, el 29 y 30 de enero.

Ha descartado que se vaya a construir un nuevo auditorio debido al costo, que ha cifrado en unos 50 millones de euros aproximadamente y dos presupuestos completos de inversión del Ayuntamiento, por lo que se compromete a estudiar actuaciones para mejorar la acústica en el Gran Teatro.

El alcalde ha indicado que se va a licitar en breve la remodelación de Caballerizas Reales y buscan resolver el Centro Internacional del Caballo con la regularización de la situación patrimonial del edificio, así como concluir la reforma del alminar de Santa Clara, que comenzó este año.

En Servicios Sociales se creará un nuevo sistema de gestión para facilitar el acceso de manera autónoma a los ciudadanos, instalando cajeros de autogestión, además de reeditar el cheque-bebé y aprobar un plan para luchar contra la soledad no deseada.

En cuanto al comercio, Bellido ha anunciado que pondrán en marcha el reconocimiento a los comercios históricos, tal y como se hizo con las tabernas.

Bellido ha anunciado que seguirán trabajando por el Anillo Verde con el nuevo parque Poniente-Miralbaida, que está en contratación y que, junto a otros proyecto, pretende ampliar en 240.000 metros cuadrados las zonas verdes de la ciudad. El alcalde se ha comprometido a limpieza del río Gaudalquivir en 2026 y en concluir la pasarela que conecta Fátima con el parque de Levante, así como el centro cívico Noroeste, con una inversión de más de 4 millones de euros, y el de Levante Norte, un reto para 2026.

En cuanto a los aparcamientos, el de Puerta de Córdoba ya tienen autorización de Cultura para llevar a cabo las catas arqueológicas, que empezarán en 2026, mientras el de Sagunto cuenta ya con el estudio de viabilidad y ahora se sacará la licitación. Este año empezarán además los trabajos en la Plaza de Toros, un parking que será modular.

Aucorsa incorporará 12 nuevos autobuses en 2026, que se sumarán a los 15 de este año, y también al pago por aplicación móvil, que "será una realidad" ya. Además, en el primer semestre de 2026 ya estarán disponibles los puntos de recarga de coches eléctricos.

Una unidad de drones para la Policía Local

En materia de Seguridad, José María Bellido ha anunciado la creación de una unidad de drones dentro de la Policía Local para la Sierra y el río, que permita a los agentes "ser más ágiles" en esas zonas. Además, ha prometido llevar a cabo la modernización de las instalaciones de la Policía Local. Para el parque de bomberos, eso sí, no ha anunciado nada nuevo, puesto que se está a la espera de que saquen el concurso de ideas anunciado para, luego, empezar la fase de contratación y licitación.

Bellido ha anunciado además la octava bajada fiscal del mandato y ha defendido que Córdoba es hoy "la sexta ciudad con los ingresos tributarios más bajos por habitante de España (563 euros) y está en el top de los municipios que menos exigen a sus habitantes en impuestos como el IBI (244,6 euros)", según el informe sobre fiscalidad local del Registro de Economistas Asesores Fiscales.

El Año de Góngora contará también con un congreso internacional con 50 expertos mundiales, que esperando que sea una "referencia nacional" porque se va a celebrar una exposición sobre su obra en la Biblioteca Nacional Española en Madrid. También impulsará un concurso de pintura "de referencia nacional", por proyección y por cuantía de los premios, ha asegurado.

Por último, en bienestar animal, en 2026 se va a firmar un convenio para mejorar la biodiversidad y la salud del vencejo, que para el alcalde no ha tenido protección y ayudará prevenir la fiebre del nilo.