Zambombas, belenes y villancicos: así será la Navidad para los mayores de Córdoba

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba refuerza cada año su programación navideña para combatir la soledad no deseada y garantizar el bienestar emocional de los mayores. El objetivo es que puedan salir, participar y disfrutar de la ciudad decorada y de sus actividades navideñas, así como que ninguna persona mayor pase sola estas fechas, especialmente quienes no tienen familia cercana.

La programación ha sido anunciada este miércoles por la responsable del área en el Ayuntamiento, Eva Contador, que ha explicado que habrá 15 zambombas en los Centros de Participación Activa, incluidos los de la periferia. Una de ellas será especial y se celebrará en el centro de Huerta de la Reina, dentro del residencial de mayores de Vimcorsa, en colaboración con la Delegación de Cultura. Además de la zambomba, por la tarde se celebrará una actividad con el heraldo real para que los abuelos puedan llevar con sus nietos las cartas para los Reyes Magos y escribirlas en la biblioteca recién inaugurada. La actividad estará abierta también a los mayores del edificio de Sama Naharro.

Los coros de los centros de mayores de Córdoba le cantan a la Navidad, en una imagen de archivo. / A.J.González

Ruta de villancicos en autobús

Asimismo, el autobús turístico City Sightseeing llevará a los mayores a cantar villancicos el 2 de enero por la ciudad, un recorrido que finalizará en El Corte Inglés, mientras que los días 26, 29 y 30 de diciembre, en dos sesiones cada día (18.00 y 20.00 horas), se visitarán los belenes de la ciudad, con previsión de llegar a 200 mayores y posibilidad de ampliar si aumentan las solicitudes. Los mayores pasarán por el montaje municipal; San Hipólito; Cajasur; Fundación Cajasur y el de la Diputación.

El Ayuntamiento celebrará el 16 de diciembre la comida de agradecimiento a las Juntas Municipales de los centros de participación por su labor desinteresada. "Son fechas que pueden resultar tristes para quienes no tienen familiares cercanos; queremos que encuentren apoyo y calor en sus compañeros de los centros", ha destacado Contador.