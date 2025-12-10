Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3ª Gala de la Inclusión

La Universidad de Córdoba reconoce el esfuerzo colectivo en torno a la discapacidad

Acpacys, Asociación de Personas Sordas, Autismo Córdoba, Down, Fepamic, Futuro Singular, Prode y Promi, ONCE, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación Provincial han sido premiados

Gala de la Discapacidad de la Universidad de Córdoba

Gala de la Discapacidad de la Universidad de Córdoba

Gala de la Discapacidad de la Universidad de Córdoba / CASAVI

Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) ha reconocido este miércoles a un grupo de entidades que representan una parte esencial del tejido de la discapacidad en la provincia, como Acpacys, Asociación de Personas Sordas, Autismo Córdoba, Down, Fepamic, Futuro Singular, Prode y Promi, ONCE, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación Provincial. Ha sido en la tercera edición de la Gala de la Inclusión, organizada por el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social bajo el lema ‘Universidad y Territorio: alianzas para la discapacidad’.

«Organizaciones que han decidido, con valentía, participar, desde el inicio en el diseño del futuro centro de transferencia en materia de discapacidad y accesibilidad, un proyecto en desarrollo para convertir el territorio en un espacio más accesible y cohesionado», ha señalado en el acto el rector de la UCO, Manuel Torralbo. Carmen Cruz, directora del área de Inclusión, de la Universidad, ha resaltado «el talento diverso, plural y valioso, que muchas veces queda invisibilizado, no por falta de capacidades, sino por la ausencia de apoyos necesarios que permitan que su talento se exprese y se reconozca».

La gala ha dedicado también un espacio destacado a la investigación, la innovación y la transferencia desarrolladas por los grupos de investigación de la UCO en el ámbito de la discapacidad. A través de la proyección de vídeos y de una exposición divulgativa, se mostraron proyectos punteros, demostrando el potencial de la universidad para generar soluciones prácticas y conocimiento con impacto real en la vida de las personas. El grupo Personartes ha puesto el broche final.

La Universidad de Córdoba reconoce el esfuerzo colectivo en torno a la discapacidad

