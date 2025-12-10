3ª Gala de la Inclusión
La Universidad de Córdoba reconoce el esfuerzo colectivo en torno a la discapacidad
Acpacys, Asociación de Personas Sordas, Autismo Córdoba, Down, Fepamic, Futuro Singular, Prode y Promi, ONCE, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación Provincial han sido premiados
La Universidad de Córdoba (UCO) ha reconocido este miércoles a un grupo de entidades que representan una parte esencial del tejido de la discapacidad en la provincia, como Acpacys, Asociación de Personas Sordas, Autismo Córdoba, Down, Fepamic, Futuro Singular, Prode y Promi, ONCE, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación Provincial. Ha sido en la tercera edición de la Gala de la Inclusión, organizada por el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social bajo el lema ‘Universidad y Territorio: alianzas para la discapacidad’.
«Organizaciones que han decidido, con valentía, participar, desde el inicio en el diseño del futuro centro de transferencia en materia de discapacidad y accesibilidad, un proyecto en desarrollo para convertir el territorio en un espacio más accesible y cohesionado», ha señalado en el acto el rector de la UCO, Manuel Torralbo. Carmen Cruz, directora del área de Inclusión, de la Universidad, ha resaltado «el talento diverso, plural y valioso, que muchas veces queda invisibilizado, no por falta de capacidades, sino por la ausencia de apoyos necesarios que permitan que su talento se exprese y se reconozca».
La gala ha dedicado también un espacio destacado a la investigación, la innovación y la transferencia desarrolladas por los grupos de investigación de la UCO en el ámbito de la discapacidad. A través de la proyección de vídeos y de una exposición divulgativa, se mostraron proyectos punteros, demostrando el potencial de la universidad para generar soluciones prácticas y conocimiento con impacto real en la vida de las personas. El grupo Personartes ha puesto el broche final.
