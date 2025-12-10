La UCO reivindica la docencia como pilar universitario en un acto que distingue la excelencia de trece profesores

La Sala Mudéjar del Rectorado ha sido el escenario donde la Universidad de Córdoba ha celebrado la entrega de sus Premios a la Excelencia Docente, un acto que ha puesto en valor la labor del profesorado y en el que tanto el rector, Manuel Torralbo Rodríguez, como el vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente, Jesús Dorado Marín, han aprovechado para reivindicar el papel de la docencia en un contexto universitario que ha afrontado cambios, presiones y desafíos.

El acto ha sido amenizada por la música de Triana y Ruth, del Conservatorio Profesional de Música Rafael Orozco, que han interpretado varias piezas con clarinete.

Trece docentes han sido reconocidos

Los premios han sido otorgados a Carmen Alicia Padilla Peña, Irene Cantarero Carmona y Antonio Ortiz Mora (Ciencias); Manuel Rich Ruiz y Lucía Nuria Izquierdo Palomares (Ciencias de la Salud); Juan Calmaestra Villén, Jorge Alcántara Manzanares, Azahara Jiménez Millán y José Manuel Armada Crespo (Ciencias Jurídicas y Sociales); Francisco José Rodríguez Mesa y Rocío Velasco García (Humanidades); y Enrique Yeguas Bolívar y Francisco Javier Rodríguez Lozano (Ingeniería).

"Una visión integral de la docencia"

El vicerrector ha explicado que el reconocimiento se ha basado en un proceso "exigente e integral", que no se ha limitado a comprobar si se ha cumplido con las asignaciones docentes, sino que ha evaluado la capacidad para revisar, mejorar e innovar. Ha recordado que la UCO ha sido pionera en Andalucía en poner en marcha el programa Docentia, que ha permitido evaluar 1.258 expedientes a lo largo de los años. En la última convocatoria se han analizado 149 expedientes, de los cuales 70 han alcanzado los criterios de excelencia.

Asistentes a los reconocimientos de la UCO. / Chencho Martínez

Dorado ha insistido en que el modelo no ha premiado un momento puntual, sino trayectorias consistentes basadas en la planificación, el desarrollo docente, los resultados y la mejora continua.

La reivindicación del rector

El rector, Manuel Torralbo, ha dedicado su intervención a subrayar el valor social de la docencia y ha reivindicado condiciones adecuadas para ejercerla. Ha señalado que la labor docente ha sido, para la mayoría del profesorado, "la mayor fuente de satisfacción" dentro de la universidad, aunque ha reconocido la existencia de dificultades estructurales como las cargas de trabajo, las exigencias de acreditación y unos salarios que ha calificado como "insuficientes" para el nivel de preparación y responsabilidad que se exige.

También ha alertado sobre la presión que afrontan los docentes más jóvenes, a quienes -ha dicho- se les ha exigido abrirse camino en poco tiempo bajo modelos complejos de evaluación, acreditación y promoción. Torralbo se ha comprometido a no retroceder en derechos laborales ni económicos ya consolidados. Por otro lado, no ha dejado de ensalzar y reivindicar la excelente labor de todos los allí presentes, "sois lo sublime", así de rotunda ha sido su felicitación a los mismos.

"Un estímulo para seguir mejoran"

En nombre de los premiados ha intervenido Carmen Alicia Padilla Peña, quien ha destacado que este reconocimiento no ha sido una meta, sino "un estímulo para seguir mejorando". Ha recordado que el periodo evaluado ha incluido años especialmente difíciles para impartir docencia, como los marcados por la pandemia y la transición posterior. Ha subrayado el reto de enseñar en "una época dominada por la inmediatez y la presión por la productividad", y ha defendido "la importancia de mantener la calidad, la innovación y el acompañamiento al estudiantado como ejes de la enseñanza universitaria".

Padilla ha agradecido a la UCO el programa de evaluación y ha reconocido el esfuerzo compartido del profesorado en todas las áreas.

La UCO mantiene su apuesta por la calidad docente

El acto ha concluido con una nueva pieza musical y con el recordatorio de que la docencia ha sido uno de los pilares del proyecto académico de la Universidad de Córdoba. Las encuestas de satisfacción del estudiantado -con medias de 4,44 en grado y 4,64 en máster sobre 5 puntos- han respaldado el nivel de calidad alcanzado y la relevancia de este reconocimiento anual.