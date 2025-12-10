La UCO desvela los galardonados en la tercera edición de los Premios Córdoba de Arte Flamenco

La Cátedra de Flamencología Agustín Gómez de la Universidad de Córdoba (UCO) ha revelado este miércoles el listado de galardonados de los Premios Córdoba de Arte Flamenco Universidad de Córdoba-Caja Rural del Sur, que alcanzan su tercera edición reconociendo aportaciones destacadas en docencia, investigación y divulgación del arte jondo.

En el apartado Docentia, el jurado ha distinguido a tres figuras claves del flamenco actual: Marina Heredia Ríos en la modalidad de cante, Rocío Molina Cruz en baile y Víctor Monge ‘Serranito’ en guitarra. En la vertiente Scientia, los premios han recaído en Faustino Núñez, dentro del ámbito de la investigación, y en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que ha sido reconocido por su labor divulgativa.

El anuncio ha sido realizado por el director de la Cátedra, David Pino, acompañado por el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Antonio Arenas. Arenas ha puesto el acento en la necesidad de "dar visibilidad a iniciativas que ayuden a proyectar un Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como es el flamenco". Pino, por su parte, ha resaltado la relevancia profesional de cada persona premiada, seleccionada por una comisión integrada tanto por miembros de la Cátedra como por especialistas de reconocido prestigio.

Entrega oficial de medallas y diplomas con actuación artística

La entrega oficial de medallas y diplomas tendrá lugar el 11 de febrero, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. El acto estará abierto al público hasta completar aforo y contará con una actuación artística.

Estos premios forman parte del convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur, entidad que los patrocina. En ediciones anteriores han sido distinguidos nombres y proyectos de gran proyección, como Luis de Córdoba, Arcángel, Merche Esmeralda, Paco Cepero, la Bienal de Sevilla o el medio especializado Expoflamenco.

Una formación de caracter internacional

Durante la presentación, David Pino también ha hecho balance del nuevo curso académico de la Cátedra, que acaba de comenzar y se prolongará hasta abril. Según ha explicado, este año pasarán por sus aulas cerca de 300 estudiantes, aproximadamente la mitad de ellos en modalidad virtual, procedentes de varios países de Europa y Latinoamérica, consolidando el carácter internacional de la formación.