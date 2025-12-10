La Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica anima a Paco Morales a liderar la escena culinaria local

La Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica ha animado este miércoles a Paco Morales, chef del restaurante Noor, a liderar la gastronomía de la capital y la provincia de Córdoba. De esta forma, el presidente de la entidad, el hostelero Javier Campos, ha afirmado que "Pepe García Marín, del Caballo Rojo, era lo más conocido en Córdoba después de la Mezquita y ahora Paco tiene que coger el liderazgo gastronómico de Córdoba y la provincia".

Javier Campos ha destacado la trayectoria del chef de Noor durante el homenaje que esta sociedad le ha ofrecido en el Museo del conjunto arqueológico de Medina Azahara. En declaraciones a este periódico, ha subrayado que Paco Morales acaba de revalidar las tres estrellas Michelin (el máximo distintivo de la cocina internacional) de su restaurante, en una guía que también reconoce al chef Kisko García, quien mantiene su estrella para Choco, y a Periko Ortega, que ha sumado su primera estrella para ReComiendo.

En este sentido, también ha hecho hincapié en que Paco Morales es "el máximo embajador de la gastronomía de Córdoba en el mundo". Precisamente, la propuesta culinaria de Noor se inspira en la historia y la cultura andalusí, donde se enmarca el nacimiento de la ciudad califal que este miércoles ha sido escenario del acto. El evento ha contado con la asistencia de diferentes autoridades, entre quienes se han hallado el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina.

Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica

La celebrada este miércoles ha sido la primera actividad pública de la Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica. "Queríamos comenzar reconociendo la valía de Paco y el compromiso con Córdoba, su papel y la labor que esperamos que siga haciendo, porque todo el sector de la hostelería iremos detrás de su estela", ha anunciado Javier Campos.

Esta sociedad se encuentra integrada por hosteleros, profesionales de sala y otros perfiles vinculados al sector, que pretenden "sumar, junto a otras entidades y a las instituciones, y reconocer a los referentes", ha explicado el presidente. Así, su objetivo es "que la cocina y la cultura gastronómica de Córdoba prevalezcan".