El PSOE denuncia el “bloqueo” al refuerzo del único instituto que forma a deportistas en la capital de Córdoba

El PSOE de Córdoba ha denunciado que el Ayuntamiento de Córdoba "vuelve a demostrar un trato desigual entre la educación privada y la pública al impulsar un convenio con un centro concertado mientras mantiene completamente paralizada la propuesta presentada por el PSOE para el único centro público que forma a profesionales del deporte en la ciudad". Los socialistas subrayan que celebran y comparten el reconocimiento al concertado, pero consideran inaceptable que, ante iniciativas que impulsan el desarrollo del estudiantado y previas provenientes de la educación pública, el gobierno municipal "no muestre ni la misma rapidez ni el mismo interés".

“Nos parece muy bien reconocer el trabajo educativo y deportivo de Salesianos. Lo que no es admisible es que cuando es la pública la que pide apoyo, el PP mire hacia otro lado”, ha afirmado el concejal Ángel Ortiz. Sin embargo, insiste el PSOE, "la propuesta socialista para establecer un convenio estable con el instituto público de la capital, que permitiría facilitar el acceso del alumnado a instalaciones municipales, diseñar programas sociodeportivos conjuntos e implicarlos en actividades, clubes y eventos deportivos, sigue sin recibir ni respuesta ni voluntad política".

Ortiz ha insistido en que “no cuestionamos ni uno solo de los méritos de Salesianos ni su historia, y nos alegramos sinceramente por su aniversario. El problema no es ése: el problema es que cuando un centro público hace la misma petición, el Ayuntamiento tarda cero segundos en dejarlo en un cajón”.

El PSOE considera que este episodio refleja, "una vez más, la línea política del PP en las administraciones: apostar por la iniciativa privada y concertada mientras se desatiende progresivamente a los centros públicos y a las comunidades educativas que más lo necesitan". Para los socialistas, "esta deriva ya es visible en toda Andalucía con Moreno Bonilla y también en Córdoba con Bellido, donde las propuestas de la pública quedan sistemáticamente relegadas".

“Esto no va de centros religiosos, laicos, privados o públicos. Esto va de igualdad de trato. Y hoy la realidad es que el IES López Neyra, que forma a nuestros futuros profesionales del deporte, recibe cero apoyo, mientras el PP presume de convenios con entidades privadas”, ha denunciado Ortiz.

Por ello, el grupo municipal socialista exige que el Imdeco reactive de inmediato la propuesta presentada para el instituto público del Parque Figueroa y que se formalice un convenio que permita al alumnado acceder a formación práctica real, colaborar con clubes y programas de base y aumentar sus oportunidades de empleabilidad. “Invertir en lo público no es una opción, es una obligación democrática. Y quien gobierna debe trabajar para todos, no solo para unos pocos. Pedimos algo tan simple como el mismo trato para quienes sostienen la educación pública de nuestra ciudad”, ha concluido Ortiz.