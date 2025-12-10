Sucesos
La Policía investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal durante el puente
Los vecinos denuncian la creciente inseguridad en la zona
La Policía Nacional investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal, en el norte de Córdoba, cometidos durante el puente de la Constitución. Los vecinos denuncian una situación de "inseguridad creciente" y aseguran que no se trata de hechos aislados.
Según han informado a este periódico fuentes policiales, los robos se produjeron en viviendas de Paraíso Arenal y Torreblanca, además de registrarse otro en grado de tentativa. La investigación apunta a que los autores habrían accedido a las casas fracturando puertas y ventanas.
Situación en el barrio
Fuentes vecinales explican que los robos tuvieron lugar entre las 20.00 y las 23.00 horas, y que los ladrones habrían empleado herramientas como radiales, martillos e incluso gatos de vehículo para forzar y separar las rejas. Añaden que la situación no es nueva: aseguran que en el último año se han producido más de treinta robos en viviendas en la zona.
