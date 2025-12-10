Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance AyuntamientoRobe IniestaAgresión en Ciudad JardínCCFHuelga SASDetenidos en PeñarroyaLluviaBRI X
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal durante el puente

Los vecinos denuncian la creciente inseguridad en la zona

Imagen de archivo de la urbanización Paraíso Arenal.

Imagen de archivo de la urbanización Paraíso Arenal. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Policía Nacional investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal, en el norte de Córdoba, cometidos durante el puente de la Constitución. Los vecinos denuncian una situación de "inseguridad creciente" y aseguran que no se trata de hechos aislados.

Según han informado a este periódico fuentes policiales, los robos se produjeron en viviendas de Paraíso Arenal y Torreblanca, además de registrarse otro en grado de tentativa. La investigación apunta a que los autores habrían accedido a las casas fracturando puertas y ventanas.

Situación en el barrio

Fuentes vecinales explican que los robos tuvieron lugar entre las 20.00 y las 23.00 horas, y que los ladrones habrían empleado herramientas como radiales, martillos e incluso gatos de vehículo para forzar y separar las rejas. Añaden que la situación no es nueva: aseguran que en el último año se han producido más de treinta robos en viviendas en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  4. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  5. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. La sonrisa de un semáforo

CÓRDOBA alienta las políticas verdes frente al negacionismo climático

CÓRDOBA alienta las políticas verdes frente al negacionismo climático

El Jardín Botánico de Córdoba inaugura su belén y programación de Navidad

El Jardín Botánico de Córdoba inaugura su belén y programación de Navidad

Día de los Derechos Humanos: asociaciones memorialistas de Córdoba reclaman avances en las exhumaciones

Día de los Derechos Humanos: asociaciones memorialistas de Córdoba reclaman avances en las exhumaciones

Una policía fuera de servicio frustra un robo que acaba con tres mujeres detenidas en pleno centro de Córdoba

Una policía fuera de servicio frustra un robo que acaba con tres mujeres detenidas en pleno centro de Córdoba

La Policía investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal durante el puente

La Policía investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal durante el puente

Cáritas Córdoba necesita superar los 250.000 euros para cubrir necesidades básicas de los más vulnerables

Cáritas Córdoba necesita superar los 250.000 euros para cubrir necesidades básicas de los más vulnerables

Zambombas, belenes y villancicos: así será la Navidad para los mayores de Córdoba

La UCO reivindica la docencia como pilar universitario en un acto que distingue la excelencia de trece profesores

La UCO reivindica la docencia como pilar universitario en un acto que distingue la excelencia de trece profesores
Tracking Pixel Contents