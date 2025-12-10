Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Jardín Botánico de Córdoba inaugura su belén y programación de Navidad

El portal es un homenaje a Ángel Lara y su legado, con la colaboración de la asociación Acopinb, que aporta "alma" al montaje

Inauguración del belén del Jardín Botánico.

Inauguración del belén del Jardín Botánico. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

El Jardín Botánico de Córdoba ha inaugurado este miércoles un nuevo belén, tradición ya consolidada en el espacio y que rinde homenaje a Ángel Lara, cuyo legado de maquetas y colección de caudiciformes ha sido clave para la composición del portal. Además, el teniente de alcalde y presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha informado de la programación navideña del espacio.

García-Ibarrola ha destacado la participación de Acopinb, asociación que aporta "alma" al Jardín Botánico y que cuya colaboración es fundamental para que el belén "luzca cada vez mejor". El nacimiento abre desde el mismo día de su inauguración. La directora de Acopinb, Charo Carmona, subraya que su participación en el montaje y en el Jardín Botánico les ha hecho sentirse "importantes" y parte activa del proyecto: "Hoy nos sentimos acompañados y muy felices. Este día lo vamos a recordar con mucho cariño", ha expresado.

"La colaboración con vosotros es fundamental; no sé qué haríamos sin ella para que el belén quede tan bonito", ha destacado el concejal, que ha agregado que "los sitios que tienen alma marcan la diferencia con respecto a otros" y ha detallado que continúan trabajando "para que la colección de Ángel Lara tenga una instalación y que las plantas luzcan como merecen" y acercarlo cada vez más a los ciudadanos.

Actividades navideñas del Jardín Botánico

La programación navideña del Imgema incluye villancicos el día 13, una zambomba en la Ciudad de los Niños (día 20), actividades con la Federación de Peñas (día 27), y talleres dominicales de manualidades navideñas, muy valorados por la calidad de las manualidades realizadas por los participantes.

TEMAS

